روحانی و طلبه باید اهل قلم و بیان باشد/ طلاب ادبیات را کوچک نشمارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در جمع طلاب و روحانیون استان لرستان با بیان اینکه اولین مرحله در طلبگی تحصیل و علم است، اظهار داشت: در این راستا اولین گام برای تحقق این امر داشتن اخلاص است.

وی ادامه داد: طلبه ها باید هرچه دارند در طبق اخلاص گذاشته و در این راه گام بردارند.

این مرجع تقلید شیعیان اراده و همت بلند را شرط دوم برای طلبه ها عنوان کرد و گفت: اگر می خواهید در این راه موفق و تاثیرگذار باشید باید همت و اراده بلند داشته باشید.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه طلبه ها باید پاسخگو و باسواد باشند ادامه داد: همچنین داشتن روح پرتلاش شرط دیگر در طلبگی بوده و طلاب باید با جدیت، تلاش و کوشش در این در این زمینه فعالیت کنند.

طلاب باید پناهگاه مردم باشند

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه دومین مرحله برای کار طلبگی بعد از تحصیل هدایت و ارشاد مردم است عنوان کرد: طلاب باید مانند انبیا هدایتگر، راهنما و پناهگاه مردم باشند.

وی با تاکید بر اینکه سرنوشت مردم به طلاب و روحانیون بستگی دارد ادامه داد: مردم همواره باید به سوی علما پناه ببرند و علما نیز باید در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه با عملکرد مطلوب روحانیون و علما تا کنون اسلام حفظ شده است، تصریح کرد: روحانیون و طلاب باید همواره در رفع مشکلات مردم پیشقدم بوده و در خانه های آنها به روی مردم باز باشد.

آیت الله نوری همدانی با تاکید بر اینکه علما و طلاب باید متواضعانه مشکلات مردم را رفع کنند ادامه داد: علما باید همواره درماندگان و مستضعفان را یاری و کمک کنند.

وی با تاکید بر ساده زیستی و مردمی بودن علما و روحانیون عنوان کرد: سهم مردم در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار بزرگ است و این مردم بودند که انقلاب را به ثمر رساندند که در این راستا باید روحانیون ارتباط خوبی با مردم داشته باشند و زمینه رفع مشکلات آنها را فراهم کنند.

مردم برای پیروزی انقلاب سینه سپر کردند

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اقدامات مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم برای پیروزی انقلاب سینه سپر کردند و جلوی گلوله ها ایستادند و شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سردادند.

آیت الله نوری همدانی همچنین به رشادتهای مردم در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: مردم و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس جان و خون دادند تا این انقلاب سربلند باشد.

وی با بیان اینکه امروز نیز مردم با فداکاری و استقامت آماده اند که از آرمانهای انقلاب دفاع کنند ادامه داد: بنابراین باید به این مردم خدمت کرد و پناهگاه آنها باشیم.

در حوزه های علمیه باید شاگردانی تربیت شود که اهل قلم و ادبیات باشند

مرجع تقلید شیعیان جهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد و تقویت حوزه های علمیه در کشور تاکید کرد و افزود: این امر باید به عنوان یک وظیفه تلقی شود و حوزه های علمیه در کشور احداث و یا زمینه تقویت آنها فراهم شود.

آیت الله نوری همدانی با تاکید بر اینکه در حوزه های علمیه باید شاگردانی تربیت شود که اهل قلم و ادبیات باشند ادامه داد: طلاب نباید ادبیات را کوچک بشمارند و به طور حتم اگر طلبه ای 50 سال هم درس بخواند اما در ادبیات ضعفیف باشد به جایی نخواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه یک روحانی و طلبه باید اهل قلم و بیان باشد تصریح کرد: همچنین طلبه ها درس اخلاق را فراموش نکنند چرا که علم بدون اخلاق نتیجه ای ندارد.

مرجع تقلید شیعیان جهان مبارزه با ظالمان و مستکبران را یکی دیگر از وظایف خطیر طلاب و روحانیون دانست و افزود: امام (ره) با شجاعت و قدرت در این راه گام برداشت و امروز نیز مقام معظم رهبری این راه را ادامه می دهد.

آیت الله نوری همدانی همچنین توجه به نماز شب و امام زمان(عج) را از دیگر وظایف مهم طلاب و روحانیون دانست و گفت: همواره باید به یاد امام زمان باشیم و باید تلاش کنیم که انقلاب اسلامی ایران زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) باشد.