آیت الله نوری همدانی به مقام شامخ شهدای لرستان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی آیت الله نوری همدانی صبح سه شنبه با همراهی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، استاندار لرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان دستگاههای اجرایی استان با حضور در گلزار شهدای خرم آباد با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام والای شهدای این استان ادای احترام کردند.

بنابر این گزارش از دقایقی قبل نیز نخستین سخنرانی آیت الله نوری همدانی در جمع علما، روحانیت و ائمه جمعه استان در مصلای الغدیر آغاز شده است.

به گفته حجت الاسلام میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان دیدار با خانواده معظم شهدا و مردم در مصلای الغدیر از دیگر برنامه های این مرجع عالیقدر طی امروز سه شنبه است.

وی بیان داشت: همچنین در روز چهارشنبه آیت الله نوری همدانی دو دیدار با نیروهای مسلح و دانشگاهیان، نخبگان، فرهنگیان و ورزشکاران استان خواهد داشت.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه آیت الله نوری همدانی روز پنج شنبه برای دیدار با مردم بروجرد عازم این شهر خواهد شد، افزود: دیدار با مدیران استان در دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان طی بعدازظهر پنج شنبه هفته جاری از دیگر برنامه های ایشان است.

به گفته حجت الاسلام میرعمادی این مرجع عالیقدر بعدازظهر روز جمعه لرستان را ترک خواهد کرد.