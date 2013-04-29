ژاپن برنده احتمالی ساخت نیروگاه اتمی ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" چاپ ترکیه ، "تانر یلدز" وزیر انرژی ترکیه اعلام کرده است که دولت این کشور تا پایان این هفته برنده پروژه 22 میلیارد دلاری ساخت نیروگاه اتمی کشور را اعلام خواهد کرد.

از آنجائیکه زمان اعلام شده همزمان با دیدار نخست وزیر ژاپن از ترکیه است، رسانه های این کشور احتمال می دهند که برنده این قرار دادژاپن خواهد بود.

پیشتر این وزیر ترکیه ای اعلام کرده بود ژاپن و چین از کشورهایی هستند که فرصت برنده شدن در این مناقصه را دارند.

گفتنی است ترکیه در سال 2010 قرارداد ساخت اولین نیروگاه اتمی اش را با شرکت روس اتم روسیه امضاء کرده بود.