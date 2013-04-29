ایران آماده کمک به رفع بحران قره باغ است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار علی لاریجانی با اشاره به اشتراکات متعدد فرهنگی، دینی و جغرافیایی، روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را برادرانه و دوستانه خواند و گفت: مردم و مسئولان دو کشور همسایه و مسلمان، نسبت به یکدیگر احساس قرابت و دوستی عمیقی دارند که باید هر چه بیشتر گسترش یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بر اهمیت بهره گیری از ظرفیت های قابل توجه در روند بسط مناسبات فیمابین در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی از هر رویکرد مناسب برای افزایش همکاری ها و روابط دوستان بین دو کشور در راستای احترام متقابل و منابع مشترک حمایت می کند.

لاریجانی همچنین گفت: پیشرفت و سعادت مردم آذربایجان همراه با استقرار ثبات و حفظ استقلال و حاکمیت ملی این کشور آرزوی دیرینه ماست و ما در دوستی با کشور همسایه خود آذربایجان ثابت قدم هستیم.

وی افزود: کشورهای منطقه به خوبی قادرند مسائل و مشکلات خود را با همکاری نزدیک یکدیگر حل و فصل کنند و در این راستا جمهوری اسلامی ایران بر استمرار آمادگی خود برای کمک به رفع بحران موسوم به قره باغ تأکید می کند.

در ادامه این دیدار همچنین رامیز مهدی اف دبیر شورای امنیت ملی جمهوری آذربایجان با ابراز خرسندی از سفر به تهران از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دوست و برادر آذربایجان نام برد و گفت: مردم آذربایجان و ایران را ریشه ای تاریخی، عمیق به یکدیگر پیوند داده است و تاریخ آذربایجان بخش مهمی از تاریخ عمومی ایران به شمار می آید.

وی افزود: اشتراکات تاریخی، جغرافیایی، دینی و فرهنگی در کنار منافع و ظرفیت های فراوان بستر مناسبی را برای گسترش بیش از پیش مناسبات و همکاری های فیمابین فراهم ساخته است که باید کاملاً مورداستفاده قرار گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی آذربایجان در ادامه اظهارداشت: پیشرفت و رفاه مردم جمهوری اسلامی را در کنار احترام به استقلال و حاکمیت عرضی آن آرزوی قلبی خود می دانیم و بر این باوریم از هیچ تلاشی برای تحقق حداکثر ظرفیت افزایش دوستی ها و همکاری های فیمابین نباید فروگذار کرد.

رامیز مهدی اف همچنین گفت: یقیناً برخی کشورها در خارج از حیطه روابط مبتنی بر حسن همجواری دو کشور سعی در ایجاد اختلال در روابط دوستانه دو کشور مسلمان آذربایجان و ایران دارند که باید آنها را به حاشیه راند و در اندیشه تعمیق پیوندهای دوستی بین دو کشور بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی آذربایجان در پایان ضمن تقدیر از مساعی جمیله جمهوری اسلامی ایران در جهت حل و فصل موضوع اختلافات عرضی آذربایجان با ارمنستان در همسایگی این کشور خواهان استمرار این همکاری ها در جهت رفع کامل این موضوع شد.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار از همتای آذری خود برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد.