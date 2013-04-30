به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیپور در خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات در لیگ یک باشگاهی کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: از مجموع 128 پرونده‌ای که به مراجع قضایی ارجاع دادیم، به 78 پرونده رسیدگی کامل شده و مابقی پرونده‌ها نیز در حال پیگری است که در آینده نزدیک نتایج آن اعلام می‌شود.

وی در خصوص اینکه آیا رد و بدل شدن سکه در بین بازیکنان و مربیان را مورد تایید قرار می‌دهد؟، افزود: فوتبال ورزش پاکی است و باید انسان‌های شایسته در آن حضور داشته باشند. ما وعده دادیم این مسایل را به دقت پیگیری کنیم. بازیکن‌هایی هم آمدند و اقرار کردند و اسناد آن نیز موجود است. بهرحال این پرونده اقدام نامشروع و اقدام به تبانی است که در خصوص چهار باشگاه گشوده شده و در حال بررسی مسایل مربوط به این باشگاه‌ها بوده ایم.

دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای ادامه داد: کادر فنی و سرپرستی باشگاه شهرداری تبریز را تعلیق کردیم که قطعا محروم می‌شوند. البته باشگاه شهرداری هم به برخی باشگاه‌های دیگر اعتراض داشت که به آنها رسیدگی می‌کنیم.

علیپور همچنین تاکید کرد: به طور قطع شش مربی و سرپرست محروم می‌شوند که پرونده آنها را با پنج محور در اختیار کمیته انضباطی قرار دادیم تا رای صادر شود. در خصوص دو محور دیگر هم منتظر نظرات مراجع قضایی بودیم که روز سه‌شنبه آنها را در اختیار کمیته انضباطی قرار می‌دهیم.

وی در خصوص اهدای سکه به بازیکنان در لیگ یک خاطرنشان کرد: نه تنها در این باره که در خیلی موارد دیگر هم اقرار وجود دارد. برخی دوستان مثل زعفرانی، علی سامره و نمازی آمدند و مستنداتی را در اختیارمان قرار دادند که دست آنها را می‌بوسیم و برخی بازیکنان دیگر که خواستند بیایند ولی ظاهرا ترسیدند.

دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای همچنین گفت: ما از آنها به طور کامل حمایت می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که بدون هیچگونه ترسی این کار را صورت دهند زیرا فدراسیون فوتبال کاملا آنها را مورد حمایت قرار می‌دهد. این را هم بگویم که کسانی که کتمان حقیقت کرده یا دیگران را تهدید کنند، دست کم دو سال دیگر بر محرومیت آنها اضافه می‌شود.