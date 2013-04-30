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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۳۶

مانور آموزش امداد و نجات در بنادر صیادی بندرلنگه برگزار می‌شود

مانور آموزش امداد و نجات در بنادر صیادی بندرلنگه برگزار می‌شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان هرمزگان از برگزاری دوره آموزشی و مانور امداد و نجات و اطفا حریق در بنادر صیادی شهرستان بندر لنگه خبر داد.

عبدالمجید مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم ساماندهی پیوسته شناورهای تحت پوشش این سازمان و افزایش ایمنی آنها در بنادر صیادی تصریح کرد: این دوره و مانور در جلوگیری از حوادث، آمادگی مقابله با حوادث و افزایش آگاهی نیروی مستقر بر روی شناورها موثر و لازم است.

وی در ادامه گفت: این دوره و مانور آموزشی در بنادر کنگ، حسینیه در روز 31 اردیبهشت ماه به ترتیب ساعت صبح 9 و 15 عصر و در بندر بستانه در اول خردادماه ساعت 9صبح برگزار خواهد شد.

مقصودی از جامعه صیادی منطقه خواست تا باحضور خود در این سری از برنامه های سازمان شیلات در رشد و پویایی فرهنگ صیادی بی خطر و ایمن کمک کنند.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان هرمزگان در پایان با اشاره به نوسانات بازار ساخت و ساز و مکفی نبودن اعتبارات لازم برای تجهیز و تکمیل بنادر صیادی از شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان‌های تابع خواست تا با حمایت بیش از پیش خود و تخصیص اعتبارات لازم و مکفی بهروری از بنادر مجهز و تکمیل شده را برای صیادان به ارمغان آورند.

کد مطلب 2043685

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