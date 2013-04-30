فینال لیگ قهرمانان اروپا تمام آلمانی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند سه شنبه شب در حالی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میهمان رئال مادرید است که در دیدار رفت با نتیجه 4 بر یک مقابل این تیم به برتری رسیده است. بایرن هم با برد چهار بر صفر هفته گذشته خود در ورزشگاه نیوکمپ به مصاف بارسلونا میرود.
"اتمار هیتزفلد" با بیان اینکه قدرت فوتبال اروپا از اسپانیا به آلمان تغییر مکان داده است، اظهار داشت: با نتایجی که بایرن و دورتموند در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی به دست آوردهاند، حالا باید در بازی برگشت کار خود را تمام کنند.
وی که با Bundesliga.de مصاحبه میکرد، ادامه داد: میدانم بازی در سانتیاگو برنابئو چقدر دشوار است. یک گل زودهنگام از مادرید میتواند منجر به معجزه شود. با این حال متقاعد شدهام که دورتموند به فینال راه پیدا میکند. این تیم در فینال با بایرن بازی خواهد کرد البته کار ساده ای نیست.
هیتزفلد افزود: تحت هیچ شرایطی نمیتوانم ببینم بارسا چهار گل به بایرن میزند، شبیه آن کاری که در سال 2009 انجام داد. این دیدار خیلی متفاوت است.
"اتمار هیتزفلد" در سال 1997 با دورتموند به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کرد و در سال 2001 این کار را با بایرن مونیخ تکرار کرد.
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