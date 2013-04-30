به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان در دیدار رفت از مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه پرگل 4 بر صفر مقابل بارسلونا به برتری رسیده است. تا به حال هیچ تیمی در لیگ قهرمانان اروپا موفق نشده بازی 4 بر صفر باخته در دیدار رفت را در دیدار برگشت جبران کند.

بارسا آخرین مرتبه در سال 1997 مقابل دینامو کی‌یف با چهار گل شکست خورده بود. این تیم در حالی هفته گذشته بار دیگر متحمل چنین شکست سنگینی شد که در سال‌های اخیر بهترین تیم باشگاهی جهان بوده است. این تیم از بازی رفت مرحله یک هشتم نهایی مقابل میلان که با شکست دو بر صفر این تیم به پایان رسید، نشان داد آن بارسلونای همیشگی نیست و آسیب‌دیدگی "لیونل مسی" هم مزید بر علت شده بود تا این بازیکن هم نتواند کاری برای نماینده اسپانیا از پیش ببرد.

بایرن مونیخ چنانچه بتواند به دیدار پایانی صعود کند برای سومین بار ظرف چهار سال گذشته خواهد بود که این در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید.

بارسلونا در هفت بازی گذشته خود مقابل بایرن تنها یک بار برنده بوده است. بارسا مقابل بایرن دو بار مساوی کرده و چهار بار شکست خورده است. بارسلونا در هفت بازی گذشته خود در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا فقط یک پیروزی داشته (برد چهار بر صفر مقابل میلان در بازی برگشت یک‌هشتم نهایی)، سه بار مساوی کرده و سه بار باخته است.

خبر خوش برای بارسا اینکه این تیم در 21 بازی گذشته خود در نیوکمپ حتی یک بار هم نباخته است. این تیم 16 بار پیروز شده و 5 بار مساوی کرده است. آخرین شکست آنها بازمی‌گردد به باخت 2 بر یک مقابل رابین کازان در اکتبر 2009.

سه بازی گذشته بارسلونا در مرحله حذفی مقابل تیم‌های آلمانی با بردهای پرگلی همراه بوده است. این تیم در آوریل 2009 با نتیجه 4 بر صفر مقابل بایرن به پیروزی رسید، در مارس 2010 با همین نتیجه اشتوتگارت را شکست داد و در مارس 2012 با حساب 7 بر یک مقابل بایرلورکوزن پیروز شد.

بایرن مونیخ با 26 گل به عنوان تهاجمی‌ترین تیم این فصل از رقابتهاست. بایرن در سه بازی گذشته خود در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا هیچ گلی دریافت نکرده است. "لورن کوشینلی" مدافع آرسنال، آخرین بازیکنی بوده که دروازه بایرن را باز کرده و الان 275 دقیقه است که نماینده آلمان دروازه‌اش باز نشده است.

"توماس مولر" در 54/5 درصد از گل‌های بایرن نقش مستقیم داشته؛ 6 گل از 11 گل. مهاجم بایرن 4 گل زده و دو پاس گل داده است.

"لیونل مسی" از سال 09-2008 تا به حال 51 گل در رقابتهای لیگ قهرمانان به ثمر رسانده و این یعنی 37 گل بیشتر از هر بازیکن دیگر بارسا در این مقطع. پدرو 14 گل به ثمر رسانده است.