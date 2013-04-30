به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن در بازی رفت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه پرگل 4 بر صفر مقابل بارسلونا به برتری رسیده و به نظر نمی‌رسد در دیدار برگشت کار چندان دشواری مقابل نماینده اسپانیا داشته باشد. دیدار برگشت دو تیم چهارشنبه شب در ورزشگاه نیوکمپ برگزار می شود.

"یوپ هاینکس" در خصوص این دیدار اظهار داشت: ما در بازی با بارسا دفاع می‌کنیم اما در کل زمین. مقابل دروازه اتوبوس پارک نمی‌کنیم. باید یک یا دو گل مقابل بارسلونا به ثمر برسانیم. این کار شدنی است.

سرمربی بایرن که با سایت باشگاه بایرن صحبت می‌کرد در ادامه گفت: بارسلونا تیم فوق‌العاده باکلاسی است. باید بگویم آنها می‌خواهند از ابتدای این بازی تیم ما را تحت فشار قرار دهند.