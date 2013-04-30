به گزارش خبرنگار مهر، در پی شواهد و مستنداتی که در خصوص بروز تخلف و تبانی در رقابتهای لیگ دسته اول و دسته دوم در اختیار هیات رسیدگی به تخلفات حرفهای فدراسیون فوتبال قرار گرفته باعث شده تا این هیات به غیر از پرونده منتسب به تیم شهرداری تبریز موارد مربوط به چند تیم دیگر از رقابتهای لیگ آزادگان و لیگ دو را نیز به طور جدی مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد.
غلامرضا بهروان، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، در این خصوص به خبرنگار مهر، میگوید: «با توجه به شواهد و مستندات جدی که در اختیار هیات رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال قرار گرفته، در جلساتی که ما با این هیات داشتهایم علاوه بر رسیدگی به پرونده منتسب به تیم شهرداری تبریز، پرونده ۶ تیم دیگر از رقابتهای لیگ آزادگان و سه تیم نیز از لیگ دسته دو در دست رسیدگی، تحقیق و بررسی قرار دارد که نتیجه این تحقیقات برای صدور رای توسط کمیته انضباطی بزودی و حداکثر تا پایان هفته جاری در اختیار این کمیته قرار خواهد گرفت.»
در پی تخلفات لیگ آزادگان و لیگ دو؛
پرونده 9 تیم توسط هیت رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال بررسی میشود
هیات رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال به غیر از پرونده منتسب به باشگاه شهرداری تبریز، پرونده 6 تیم از لیگ دسته اول و سه تیم دیگر از لیگ دو را نیز مورد رسیدگی و بررسی قرار می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی شواهد و مستنداتی که در خصوص بروز تخلف و تبانی در رقابتهای لیگ دسته اول و دسته دوم در اختیار هیات رسیدگی به تخلفات حرفهای فدراسیون فوتبال قرار گرفته باعث شده تا این هیات به غیر از پرونده منتسب به تیم شهرداری تبریز موارد مربوط به چند تیم دیگر از رقابتهای لیگ آزادگان و لیگ دو را نیز به طور جدی مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد.
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