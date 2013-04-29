به گزارش خبرنگار مهر، میرمعصوم سهرابی در حاشیه نشست اتحادیه فوتبال، در جمع خبرنگاران درباره مسئله تبانی باشگاه شهرداری تبریز اظهار داشت: علیه هر فردی که بخواهد باشگاه ما را با این مسائل به حاشیه بکشاند شکایت خواهیم کرد. بحث تبانی باشگاه شهرداری از طرف کسانی مطرح می‌شود که به جای پاسخگویی به مردم شهرشان، دنبال سرپوش گذاشتن روی ناکامی‌های خود و شانه خالی کردن از بار مسئولیت هستند.

وی با تاکید بر اینکه باشگاه شهرداری طرفدار فوتبال پاک است، خاطرنشان کرد: ما از حق مردم شهر تبریز نمی‌گذریم. هر شخصی تخلف کرده است باید پاسخگو باشد. ما خودمان طرفدار فوتبال پاک هستیم و خواهان برخورد جدی با متخلفانیم!

معاون ورزش شهرداری تبریز درباره اینکه علیرضا علیپور دبیر کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود محرومیت یکساله فراز کمالوند سرمربی شهرداری تبریز قطعی است، گفت: هنوز چیزی به ما اعلام نشده است. بهتر بود قبل از مطرح کردن این مسائل در رسانه‌ها، تحقیق و بررسی صورت می‌گرفت تا با آبروی افراد بازی نشود. ما مطمئن هستیم باشگاه شهرداری هیچ خلافی انجام نداده است و به همین خاطر تابع قانونیم.