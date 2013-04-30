صدور حکم عاملان طرح ترور عبدالله/ تکذیب مصافحه ولیعهدسعودی و ایهود باراک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، یک دادگاه سعودی در شهر ریاض برای عناصر یک گروه وابسته به القاعده که طرح ترور ملک عبدالله و محمد بن نایف وزیر کشور وقت را داشتند، حکم 8 سال حبس صادر کرد.



عناصر این گروه هشت مرد عربستانی و یک یمنی بودند که قصد داشتند در سال 2009 پادشاه و وزیر کشور عربستان را ترور کنند.



همه این افراد به گذراندن هشت سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده اند.



در تحولی دیگر، سفارت عربستان در لبنان با صدور بیانیه ای مسائل مطرح شده درباره سفر "سلمان بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان به آلمان را تکذیب کرد.



برخی رسانه های لبنانی روز گذشته خبری را به نقل از یدیعوت آحارونوت منتشر کرده بودند که واکنش ریاض را در پی داشت. در این خبر اعلام شده بود که ولیعهد عربستان در سفری که اخیرا به آلمان داشته با "ایهود باراک" وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی مصافحه کرده است. در این گزارش همچنین از تلاش عربستان برای ایجاد ائتلافی با حضور ترکیه و اسرائیل در منطقه خبر داده شده بود.