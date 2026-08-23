شهادت کودک فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران در نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع فلسطینی از شهادت یک کودک فلسطینی به دست اشغالگران در کرانه باختری خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که نظامیان اشغالگر به اردوگاهی در شرق نابلس حمله ور شدند که در جریان این یورش یک کودک فلسطین به نام اسلام العجوری به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به شهادت رسید.

از سوی دیگر یک منبع در بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات و شهرک الزوایده در مرکز نوار غزه، ۲ فلسطینی به شهادت رسیدند و ۷ نفر دیگر مجروح شدند.

یک کودک چهار ساله فلسطینی به نام محمد عبدالسلام حسن طه در حمله اشغالگران به منطقه الزوایده به شهادت رسید.