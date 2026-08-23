سردار حیدرنیا: قدرت بازدارندگی ایران ضامن بقا و استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: از حضور سردار محبی در جمع اصحاب رسانه استان البرز و سخنان ارزشمند ایشان در این مراسم قدردانی میکنم.
وی با اشاره به جنگهای اخیر و رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: آمریکا بهعنوان یکی از قدرتهای بزرگ جهان با کمک رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه جنگی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرد و تصور میکرد میتواند این جنگ را به پایان برساند، اما در گردابی گرفتار شد که نتیجه آن دریافت ضربات سخت از نیروهای مسلح مقتدر ایران بود.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز ادامه داد: پشتیبانی و وفاداری مردم ایران به نظام اسلامی و نیروهای مسلح، پشتوانهای بزرگ در برابر دشمنان بوده است و ملت ایران نشان داده که با داشتن رهبری الهی، نیروهای مسلح قهرمان و مردمی بزرگوار، در برابر هیچ دشمنی، حتی قدرتهای بزرگ، تسلیم نخواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار کشور گفت: این موضوع را از فرماندهان شهید خود، بهویژه شهدای دفاع مقدس، آموختهایم که برای بقا در نظام فعلی جهان باید مقتدر بود؛ چراکه قدرتهای ضعیف یا مجبور به تسلیم هستند یا محکوم به فنا.
خدمات جهادی در کنار دفاع از کشور
سردار حیدرنیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات سپاه و بسیج استان البرز در حوزه خدمترسانی اجتماعی گفت: در بیش از یک سال گذشته، در حالی که کشور درگیر جنگ سخت با دشمن بود، فرزندان مردم در سپاه و بسیج از خدمترسانی، اقدامات جهادی و محرومیتزدایی غافل نشدند.
وی افزود: در حال حاضر ۸۳۲ گروه جهادی در عرصههای مختلف در استان البرز فعال هستند و بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر در این گروهها سازماندهی شدهاند.
فرمانده سپاه استان البرز بیان کرد: در روزهای جنگ، هر نقطهای که مورد اصابت قرار میگرفت، از نخستین گروههایی که برای امدادرسانی و خدمت به مردم حاضر میشدند، گروههای جهادی بودند.
توزیع بیش از ۱۵۹ هزار بسته معیشتی
وی با اشاره به بخشی از خدمات انجامشده در حوزه اجتماعی و محرومیتزدایی گفت: در حوزه خدمات پزشکی رایگان، بیش از ۱۲۹ هزار نفرروز خدمت ارائه شده و طی دو جنگ تحمیلی اخیر نیز ۱۵۹ هزار و ۲۱۷ بسته معیشتی میان مردم استان البرز توزیع شده است.
سردار حیدرنیا ادامه داد: همچنین ۱۳۱ سری جهیزیه برای نوعروسان کمبرخوردار، ۴۴ هزار پرس غذای گرم برای اطعام و تکریم نیازمندان و بیش از ۲۶ هزار و ۶۰۰ جفت کفش و بسته پوشاک برای اقشار کمبرخوردار تهیه و توزیع شده است.
وی از اجرای برنامههای حمایتی برای دانشآموزان نیازمند در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و افزود: در حوزه حمایتهای اجتماعی، ۱۱۷ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد، که بخشی از آنها مادران دربند بودند، با کمک خیران آزاد شدند.
بازسازی ۵۹۳ منزل آسیبدیده
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با اشاره به اقدامات عمرانی گروههای جهادی گفت: طی یک سال گذشته، جهادگران استان ۵۹۳ منزل آسیبدیده در جریان جنگ را بازسازی کردند.
وی افزود: بیش از ۴۷۵ هزار پرس غذای گرم برای نیروهای حافظ امنیت تهیه شد و موکبهای استان نیز در مناسبتهای مختلف از جمله اربعین و مراسم تشییع پیکر شهدای جنگ، خدمات گستردهای ارائه کردند.
سردار حیدرنیا همچنین از اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: پروژههای انتقال آب کشاورزی و آبرسانی، بازسازی و مرمت منازل و اجرای طرحهای عمرانی روستایی از جمله اقدامات انجامشده توسط گروههای جهادی بوده است.
راهاندازی نیروگاه خورشیدی در البرز
وی با اشاره به اقدامات بسیج سازندگی در حوزه انرژی اظهار کرد: یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی با تلاش بسیج سازندگی استان البرز به بهرهبرداری رسیده است تا در مسیر کمک به دولت برای رفع ناترازی انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
فرمانده سپاه استان البرز همچنین از راهاندازی ۲۴ بازارچه برای حمایت از تولیدات مردمی و اقتصاد مقاومتی خبر داد.
بیش از ۳.۶ میلیون خدمت در استان البرز
سردار حیدرنیا با ارائه آماری از مجموع اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف گفت: در مجموع بیش از سه میلیون و ۶۶۲ هزار خدمت طی یک سال گذشته در سطح استان البرز ارائه شده که ارزش این خدمات حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی تصریح کرد: این آمار تنها بخشی از اقدامات انجامشده توسط سپاه، بسیج، گروههای جهادی، خیران و مجموعههای مردمی در استان البرز است.
رسانهها در خط مقدم روایت جنگ
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز در ادامه با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه گفت: ارتباط سپاه و بسیج استان البرز با رسانهها همواره ارتباطی مطلوب و سازنده بوده است و خبرنگاران، عکاسان، خبرگزاریها، صداوسیما و روابط عمومی دستگاههای اجرایی در مأموریتهای مختلف در کنار مجموعههای خدمترسان حضور داشتهاند.
وی افزود: بهویژه در جریان جنگ تحمیلی اخیر و جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، اصحاب رسانه استان البرز نقش مهمی در روایتگری و انعکاس واقعیتهای میدان داشتند.
سردار حیدرنیا با اشاره به شهادت خانوادهها و شهروندان البرزی در جریان حملات دشمن اظهار کرد: روایت جنایتهای دشمن و همچنین انعکاس رشادتها، ایستادگی مردم و خدمات نیروهای جهادی، بخش مهمی از مسئولیت رسانههای استان بود که خبرنگاران البرزی بهخوبی آن را انجام دادند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه استان البرز گفت: به عنوان خادم مردم در سپاه و بسیج، از زحمات همه خبرنگاران، عکاسان، مدیران خبرگزاریها، صداوسیما و فعالان رسانهای استان صمیمانه تشکر میکنم.
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