کلید اولیه ۵ آزمون علوم پزشکی منتشر شد/ امکان اعتراض تا ۳ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌های «ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور» به همراه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان خارج از کشور شاغال به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی فیزیوتراپی متقاضی انتقال به داخل پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این آزمون ها تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کرده بودند که در نهایت یک هزار و ۸۵۶ نفر در آزمون شرکت کردند. این آزمون در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

کلید اولیه آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل و آزمون های ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

کلید اولیه به همراه فرم اعتراض به سؤالات آزمون از امروز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قرار گرفته است و شـرکت کنندگان می توانند اعتراضـات خود را نسـبت به سـوالات و کلید، از امروز یکشـنبه اول شهریور تا سه شنبه ۳ شهریور فقط به صورت اینترنتی به آدرس اعلام شده ارسال کنند.

اعتراضاتی که خارج از این فرم و بعد از مهلت مقرر ارسال شوند، رسیدگی نخواهند شد. کلیه اعتراضات واصله در زمان مقرر جمع آوری و دسته بندی شده و توسط هیئت طراحان و ناظران مورد رسیدگی قرار می گیرد. نتیجه تجدید نظر (کلید نهایی) غیرقابل تغییر بوده و مورد رسیدگی دوباره قرار نخواهد گرفت.