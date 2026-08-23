شمار اعضای کانون گلستان به ۴۷ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی عصر یکشنبه با اشاره به توسعه فعالیتهای کانون در استان گفت: کودکان و نوجوانان چهار تا ۱۸ سال جامعه هدف کانون هستند و تلاش میکنیم با گسترش مراکز ثابت، سیار و پیک امید، دسترسی کودکان مناطق مختلف استان به خدمات فرهنگی و آموزشی فراهم شود.
وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان اکنون ۲۰ مرکز ثابت و ۹ مرکز سیار دارد و در مناطقی که امکان ایجاد مرکز ثابت یا سیار وجود ندارد، پیک امید برای اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی به میان کودکان و نوجوانان میرود.
غیناقی با اشاره به رشد اعضای کانون اظهار کرد: تعداد اعضای کانون در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ هزار و ۹۳۰ نفر بود که این تعداد در سال ۱۴۰۵ تاکنون به ۴۷ هزار و ۴۳۲ نفر رسیده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان ادامه داد: در سالهای اخیر دو مرکز ثابت جدید در استان با حمایت خیران و مسئولان راهاندازی شده و تعداد مراکز ثابت از ۱۸ به ۲۰ مرکز افزایش یافته است.
وی همچنین از افزایش منابع کتابخانههای کانون خبر داد و گفت: تعداد کتابهای موجود در مخازن کتابخانههای کانون از ۲۲۰ هزار جلد در سال ۱۴۰۱ به ۲۶۱ هزار جلد رسیده که نشاندهنده رشد ۱۹ درصدی منابع کتابی است.
غیناقی با اشاره به توسعه مراکز سیار بیان کرد: تعداد مراکز سیار کانون که در گذشته تنها دو مرکز بود، اکنون به ۹ مرکز رسیده است و پس از وقفهای چندساله، با حمایت خیران و استفاده از ظرفیت نیروهای موجود، فعالیت این مراکز دوباره گسترش یافته است.
وی افزود: برای توسعه فعالیتهای علمی و نجومی کودکان و نوجوانان نیز دو آسماننمای بادی و سیار خریداری شده که یکی از آنها برای شرق استان و دیگری برای پوشش مناطق غربی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: دبیرخانه بینالمللی کشف سیارکها برای دومین سال پیاپی به استان گلستان واگذار شده و کودکان و نوجوانان علاقهمند با همراهی مربیان نجوم در برنامههای کشف سیارکها مشارکت میکنند.
غیناقی با اشاره به موفقیتهای کانون گلستان در جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: کانون استان در سال ۱۴۰۲ رتبه ششم، در سال ۱۴۰۳ رتبه سوم و در سال ۱۴۰۴ رتبه دوم را در میان کانونهای سراسر کشور به دست آورده است.
وی ادامه داد: کسب رتبه دوم جشنواره سرود کشوری، راهیابی پنج نفر از اعضای کانون به مسابقات بینالمللی و کشوری قصهگویی و موفقیت اعضای استان در جشنوارههای هنری از دیگر دستاوردهای کانون پرورش فکری گلستان بوده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان، مخاطبمحوری، نوجوانمحوری، رشد و توانمندسازی، توسعه فعالیتهای فضای مجازی، رسانه و تولید محتوا را از سیاستهای اصلی کانون عنوان کرد و گفت: شورای نوجوان و شورای والدین در مراکز کانون راهاندازی شده تا اعضا و خانوادهها نقش بیشتری در برنامهریزی فعالیتها داشته باشند.
وی همچنین از رشد ۴۰ درصدی کارگاههای تابستانی کانون خبر داد و افزود: امسال یکهزار و ۲۰۰ کارگاه فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز کانون استان برگزار میشود.
غیناقی با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی در مناطق محروم اظهار کرد: تریلی سیار کانون همراه با گروه نمایشی در نقاط محروم استان حضور پیدا کرده و برنامههای نمایشی و فرهنگی را برای کودکان و نوجوانان اجرا میکند.
وی با اشاره به طرح «حال خوش محله» گفت: اجرای این طرح در مناطق محروم گرگان و سایر شهرستانها در دستور کار قرار گرفته و هدف آن توسعه فعالیتهای فرهنگی و ایجاد دسترسی عادلانه کودکان و نوجوانان به برنامههای کانون است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان همچنین از راهاندازی استودیو نوجوان و توسعه تولید محتوای کودک و نوجوان خبر داد و گفت: تاکنون حدود یکهزار و ۹۰۰ محتوای تولیدشده توسط کودکان و نوجوانان در قالب برنامههای مختلف تهیه شده است.
غیناقی در ادامه به طرح «کانونیار» اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۰ کانونیار در مدارس و مراکز مختلف فعالیت دارند و هدفگذاری شده این تعداد به ۳۰۰ نفر افزایش یابد تا نوجوانان بتوانند نقش فعالتری در اجرای برنامههای فرهنگی مدارس و ترویج کتابخوانی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش کانون این است که با استفاده از ظرفیت مربیان، کتابخانهها، تولیدات فرهنگی، فیلم و انیمیشن و برنامههای آموزشی، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان در سراسر استان، بهویژه مناطق کمبرخوردار، فراهم شود.
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