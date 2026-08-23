سردار محبی: قدرت رسانه از جنگ افزار نظامی پیشی گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه، در آیین تجلیل از خبرنگاران استان البرز به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و شهدای دفاع از کشور، اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه امروز در خط مقدم یک نبرد مهم قرار دارند و نقش آنها در این میدان، مقابله با دشمن در عرصه افکار و ادراک عمومی است.

وی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌های امروز بیان کرد: ما در مقاطعی از جنگ با یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا عبور کرده‌ایم و به دلیل ترکیبی بودن این جنگ، عرصه‌های مختلفی در آن نقش دارند که یکی از مهم‌ترین آنها رسانه است.

سخنگوی سپاه افزود: جنگ رسانه‌ای به دلیل تأثیرگذاری عمیق بر افکار عمومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چراکه رسانه امروز با رسانه‌ای که در گذشته می‌شناختیم تفاوت اساسی دارد.

وی ادامه داد: رسانه امروز فقط ابزار روایت و انعکاس خبر نیست، بلکه بخشی از جنگ و بخشی از طرح‌های عملیاتی آن محسوب می‌شود. رسانه‌ها امروز تنها روایتگری نمی‌کنند، بلکه روایت‌سازی می‌کنند و فقط آینه انعکاس وقایع نیستند، بلکه می‌توانند واقعیت‌ساز باشند.

سردار محبی تأکید کرد: قدرت رسانه در برخی عرصه‌ها حتی از قدرت جنگ‌افزارهای نظامی پیشی گرفته است و می‌تواند نقش محوری و راهبردی در جنگ داشته باشد.

رسانه می‌تواند قبل و بعد از جنگ اثرگذار باشد

سخنگوی سپاه با تشریح نقش رسانه در مراحل مختلف جنگ گفت: رسانه می‌تواند پیش از یک نبرد بزرگ با ایجاد تزلزل در اراده دشمن، ایجاد شک و تردید در اهداف او و سست کردن اقداماتش نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: رسانه در اقدامات پسینی نیز می‌تواند روایت جنگ را تثبیت کرده و انگاره‌های پیروزی را در تاریخ ماندگار کند. این قدرت رسانه است و به همین دلیل خبرنگاران امروز تنها راویان خبر نیستند، بلکه در عرصه جنگ نقش‌آفرین هستند.

سردار محبی گفت: نقش‌آفرینی رسانه‌ها در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارد، زیرا رسانه می‌تواند با ذهن و ادراک دشمن وارد نبرد شود.

خبرنگاران باید روایت واقعی جنگ را ماندگار کنند

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه باید جنگ را برای مردم و آیندگان روایت کنند، تصریح کرد: انتظار از اصحاب رسانه این است که جنگ را به گونه‌ای روایت کنند که در حافظه مردم و تاریخ ماندگار شود.

سخنگوی سپاه ادامه داد: اگر قرار است جنگ را روایت کنیم، ابتدا باید آن را بشناسیم؛ باید عرصه‌های مختلف، صحنه‌های جنگ، بازیگران میدان، جهت‌گیری‌ها، ابعاد و ماهیت جنگ را به خوبی بشناسیم، زیرا اگر جنگ را به درستی نشناسیم، نمی‌توانیم روایت صحیحی از آن ارائه کنیم.

محبی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم جنگ برای نسل‌های آینده در تاریخ ایران ماندگار شود، باید ابعاد آن را به درستی بشناسیم و روایت دقیقی از آن ارائه دهیم.

جنگ امروز، نبرد ادراکی با پشتوانه نظامی است

سخنگوی سپاه با بیان اینکه جنگ اخیر ویژگی‌های متفاوتی با جنگ‌های متعارف داشته است، گفت: این جنگ، جنگی عادی و برابر نیست، بلکه یک جنگ ویژه است که نمونه آن را نمی‌توان به سادگی در تاریخ پیدا کرد.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جنگ را «جنگ ادراکی با پشتوانه ابزارهای نظامی» دانست و اظهار کرد: دشمن در عرصه نظامی اقدام می‌کند تا در عرصه ادراکی مردم اثر بگذارد. جنگ ادراکی یعنی ایجاد اختلال در دستگاه فهم و شناخت انسان نسبت به واقعیت‌های اجتماعی.

سردار محبی افزود: دشمن از ظرفیت‌های علمی و روان‌شناسانه استفاده می‌کند تا فهم مردم نسبت به واقعیت‌های اجتماعی را تغییر دهد و در دستگاه ادراکی آنها اختلال ایجاد کند.

وی با اشاره به نقش گزاره‌های کلامی و تصویری در جنگ ادراکی گفت: تکرار گزاره‌های نادرست می‌تواند در دستگاه ادراکی انسان اختلال ایجاد کند و قدرت تشخیص واقعیت را کاهش دهد.

روایت‌های نادرست می‌تواند جای واقعیت را بگیرد

سخنگوی سپاه ادامه داد: هنگامی که یک گزاره نادرست بارها تکرار شود، می‌تواند در حافظه انسان اثر بگذارد و تشخیص واقعیت را دشوار کند. در چنین شرایطی ممکن است فرد دوست را دشمن و دشمن را دوست تلقی کند.

سردار محبی گفت: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزار رسانه‌ای، تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد و با ایجاد ادراک خاص، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، رسالت رسانه صرفاً انتقال خبر نیست، بلکه باید با شناخت دقیق واقعیت‌ها، اجازه ندهد روایت‌های نادرست جای واقعیت را بگیرند.

عملیات نظامی با هدف اثرگذاری بر ادراک عمومی

سخنگوی سپاه در ادامه سخنان خود به برخی اقدامات نظامی دشمن اشاره کرد و گفت: در جنگ اخیر، برخی حملات نظامی بیش از آنکه ارزش راهبردی نظامی داشته باشند، با هدف اثرگذاری بر ادراک عمومی انجام شدند.

وی افزود: هدف از برخی این اقدامات، القای این تصور بود که ساختارهای دفاعی و مدیریتی کشور از بین رفته و زمینه برای ایجاد تغییرات داخلی فراهم شده است.

سردار محبی همچنین درباره حمله به برخی فرماندهان و مسئولان ارشد اظهار کرد: دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن برخی چهره‌های نظامی و مسئولان ارشد، این ادراک را ایجاد کند که دیگر کسی برای دفاع و اداره کشور باقی نمانده است.

جنگ اقتصادی ادامه جنگ ادراکی

سخنگوی سپاه با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران گفت: بخش دیگری از اقدامات دشمن در حوزه جنگ اقتصادی، با هدف ایجاد ادراک شکست و القای این تصور انجام می‌شود که شرایط اقتصادی کشور به پایان راه رسیده است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه بوده و دشمن بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را هدف تحریم قرار داده است.

سردار محبی اضافه کرد: ما برای اقدامات خصمانه دشمن سناریو داریم و برای کاهش آثار اقدامات جدید نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در زمینه تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف نگرانی نداریم.

جنگ ادراکی میدان اصلی نقش‌آفرینی رسانه‌ها

سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای گفت: دشمن در جنگ ادراکی تلاش می‌کند جامعه را به این باور برساند که پیروز شده است و در مقابل، رسانه‌ها باید واقعیت میدان را برای مردم و نسل‌های آینده تبیین کنند.

وی افزود: اصحاب رسانه باید با روایت صحیح و دقیق، اجازه ندهند دشمن در میدان ادراک و افکار عمومی به اهداف خود برسد.

سردار محبی با اشاره به عملکرد رسانه‌ها در جنگ اخیر، از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تقدیر کرد و گفت: از همه فعالان عرصه رسانه که از توان خود برای مقابله با اقدامات دشمن استفاده کردند، تشکر می‌کنم و امیدوارم خداوند به همه شما توفیق و توان بیشتری عطا کند.

سخنگوی سپاه در پایان با تبریک روز خبرنگار، بر اهمیت نقش اصحاب رسانه در روایت دقیق وقایع و ماندگار کردن واقعیت‌های جنگ در حافظه تاریخی جامعه تأکید کرد.