بطحایی: ۱۱ هزار و ۵۰۰ سمن دارای مجوز وزارت کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه گرامیداشت و تکریم از خدمات تشکل‌های غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سمن‌ها و گروه‌های مردمی، سید محمد بطحائی معاون وزیر کشور در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد.

بطحائی گفت: امروز به لطف خدا، در راستای تکریم خدماتی که تشکل‌های غیردولتی، سمن‌ها و گروه‌های مردمی در کشور انجام می‌دهند، همایشی با حضور منتخبی از گروه‌های مختلف سمن‌ها برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان منتخب این تشکل‌ها گفتنی‌های فراوانی داشتند و موضوعاتی از سخت بودن فرآیند صدور و تمدید مجوز گرفته تا موانعی که در برخی دستگاه‌های دولتی برای فعالیت اثربخش آنها وجود دارد، مطرح شد.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات به موانعی برمی‌گردد که در برخی قوانین و مقررات وجود دارد و در عین حال، فرصت‌های بسیار خوبی نیز در سمن‌ها و گروه‌های مردمی و غیردولتی وجود دارد که در این جلسه درباره آنها گفتگو شد.

بطحائی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: وعده داده شد که اولاً این جلسات را به صورت مستمر و منظم داشته باشیم و دیگر اینکه با تشکیل کارگروه‌هایی بتوانیم بخشی از این موانع را برطرف کنیم.

بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ سمن دارای مجوز وزارت کشور

بطحایی با ارائه آماری از وضعیت سمن‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ سمن داریم که مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کرده‌اند. از این تعداد، ۹۰ سمن بین‌المللی هستند و خوشبختانه بیش از ۷۰ انجمن دوستی ایران با کشورهای مختلف نیز فعالیت می‌کنند.

بطحائی ادامه داد: همچنین قریب به ۶۰ سمن داریم که دارای مقام مشورتی در مجامع بین‌المللی هستند؛ یعنی در موضوعات مختلف در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طرف مشورت قرار می‌گیرند و گردش کارها و گزارش‌های آنها مورد اعتماد مجامع بین‌المللی است. منتخبی از این گروه‌هایی که عرض کردم در این جلسه حضور داشتند.

نگرانی سمن‌های حوزه دارو و درمان از کمبود داروهای بیماران خاص

بطحائی با اشاره به حضور تشکل‌های فعال در حوزه سلامت و بیماران خاص در این نشست گفت: سمن‌ها و تشکل‌هایی که در حوزه‌های دارو و درمان و بیماری‌های خاص کار می‌کنند، به‌شدت از کمبود داروهای بیماران خاص نگران بودند و امیدوار هستم که ما با تداوم این جلسات بتوانیم از این ظرفیت بسیار عظیم که برگرفته از تمدن قوی ما در ایران اسلامی است، بیشتر استفاده کنیم. فکر نمی‌کنم در کشوری با این ظرفیت عظیم مواجه باشیم. باورهای ایمانی ما، تمدن قوی ایرانی ما و همه این عوامل باعث می‌شود که با استقبال فراوانی برای کمک‌های مردمی، سمن‌ها و خیریه‌ها مواجه باشیم.

بطحائی گفت: باید متأسفانه عرض کنم که ما در استفاده از این ظرفیت همچنان عقب هستیم و بخش عمده‌ای از این ظرفیت را نتوانسته‌ایم برای حل مسائل کشور و جامعه‌مان مورد استفاده قرار دهیم.امیدوار هستم با برگزاری منظم جلسات و ارتباط و تعامل منظم با تشکل‌ها و ظرفیت‌های این‌چنینی بتوانیم در آینده با سرعت بیشتری از این سرمایه عظیم کشور، ان‌شاءالله استفاده کنیم.

در ادامه، بطحائی با اشاره به دغدغه مطرح‌شده از سوی انجمن‌های بیماران خاص و مسئله تامین دارو اظهار کرد: در دو حوزه تالاسمی و هموفیلی که در جلسه هم نمایندگانشان واقعاً واقعیت‌های تلخی را مطرح کردند، وزارت بهداشت جلسات مستمری داشته است. وزارت بهداشت با پیگیری شخص وزیر بهداشت، خیلی مجدانه دنبال این موضوع است و خیلی امیدوار هستیم که ظرف یکی دو هفته آینده این مشکل کاهش پیدا کند. به هر حال، این تحریم‌ها و اذیت‌هایی که دشمنان ما برای کشور انجام می‌دهند، بخشی از آثارش بر بیماران ما، به‌ویژه بیماران خاص، اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: ما در جریان هستیم و جلساتی را با وزارت بهداشت داشته‌ایم و خبری که دارم و اطلاعی که دارم این است که وزارت بهداشت، همان‌طور که عرض کردم، به‌ویژه با پیگیری‌های مجدانه شخص وزیر بهداشت، ان‌شاءالله در آینده نزدیک مشکلات را کاهش خواهد داد.

بطحائی بر تداوم ارتباط میان دولت و تشکل‌های غیردولتی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی و رفع موانع فعالیت سمن‌ها، استفاده از ظرفیت انجمن‌ها در حوزه دیپلماسی عمومی و بین‌المللی و همچنین پیگیری دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی تشکل‌های حوزه بیماران خاص تأکید شد.