ایجاد شبکه مردمی در سوریه، راهی برای حل مشکلات مردم این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين انواري در ديدار با عدنان محمود،سفيرکشور سوريه و تعدادی از خانواده های شهدای سوریه و رئیس موسسه میهن پرستی این کشور ، با بیان اینکه شرایطی که در سوریه حاکم شده ،به عنوان صحنه آزمایش برای مردم این کشور است،گفت:حضرت زینب (س) به عنوان الگویی است که با وجود سختیها در جریان کربلا و بعد از آن و اسارتها، با داشتن روحیه ای بالا و توکل به خداوند،صبر جمیل را آموزش می دهد؛ اکنون شهادت عزیزان شما امتحان بزرگی است که خداوند در مقابل آن، با صبر و استقامت و از دست ندادن ایمان راسخ شما پاداش بزرگی به آن خواهد داد.

وی ادامه داد:چنانچه این ایثارگری و فداکاریها نباشد،جامعه انسانی نورانیت نخواهد داشت و خداوند نیز وعده داده است که ظلم پایدار نیست.

وی به دوران 8 سال دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران و کشتارهای دسته جمعی و یکپارچه شدن تمامی ابرقدرتها بر علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و یادآورشد:آرامشی که اکنون در جمهوری اسلامی ایران حاکم است و قدرتمندی که این کشور در سطح جهانی دارد،به خاطر صبر و استقامت و خونهایی است که در این راه ریخته شد.

کشورهای سلطه گر به دنبال محو اسلام در منطقه هستند

انواری با بیان اینکه مجموعه کشورهای سلطه گر به دنبال محو اسلام در منطقه هستند،اظهار کرد:هر جایی که ندای اسلام سر داده شود،تهاجم و تخریب می کنند و برخی از دولتها هم در مقام نوکری آمریکا و صهیونیستها در منطقه بحران آفرینی می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل خیریه در کشور سوریه،یادآورشد: باید نوع خدمات حمایتی در شرایط بحرانی در کشور سوریه متفاوت با مرحله آرامش و ثبات در این کشور به خانواده شهداي سوريه ارائه شود.

وی با بیان اینکه در این شرایط کنونی نیاز است که فوریتها و اضطرارهای وضع موجود مشخص شود،تاکید کرد: تشکیل هسته های مردمی به منظور همدردی با مردم حادثه دیده در سوریه و ارائه کمکهای مادی و معنوی و ایجاد همبستگی میان مردم و حل مسائل امنیتی و معیشتی مردم و کمک به دولت نقش موثری داشته باشد.

سرپرست کميته امداد امام خميني(ره) بر ارتباط بیشتر خانواده شهدا در سوریه و همدردی آنان با یکدیگر در جهت افزایش قوت آنان تاکید کرد.