هلاکت تروریستهای چچنی و مصری/ انهدام سکوی پرتاب موشک جبهه النصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای ارتش سوریه در جریان چند عملیات مخفیگاههای تروریستها را هدف قرار دادند که طی آن شمار زیادی از تروریستها به هلاکت رسیدند.

نیروهای ارتش سوریه همچنین چند سرکرده گروههای تروریستی را در "حجیره" و "الحسینیه" به هلاکت رساندند.



هلاکت چند تروریست جبهه النصره در حلب

نیروهای مسلح سوریه پس از درگیری با افراد گروههای تروریستی، شماری از آنها را کشتند و جنگ افزارهای متعلق به آنها را منهدم کردند. یگانهای ارتش سوریه در حومه "حلب" محلهای آموزش تروریستها را هدف قرار دادند که طی آن چند تک تیرانداز کشته شدند.



انهدام محل اجتماع تروریستها در دیر الزور

به گزارش منابع سوری، یگانهای ارتش سوریه چند کارگاه ساخت بمب دست ساز و محل اجتماع تروریستها را در چند منطقه واقع در شهر "دیر الزور" هدف قرار دادند که طی آن چند تروریست کشته و زخمی شدند.

همچنین مخفیگاههای متعلق به تروریستها و چند کارگاه بمب دست ساز در نزدیکی منطقه "جوره الشیاح" واقع در منطقه قدیمی شهر حمص نابود شد.



کشف یک انبار حاوی موشکهای حرارتی در حومه حماه

نیروهای مسلح سوریه در جریان حمله به مخفیگاه یک گروه تروریستی در روستای "جنینه" واقع در حومه شمالی حماه مقادیری اسلحه متعلق به آنها را کشف و ضبط کردند.

اسلحه های ضبط شده شامل موشکهای حرارتی و مقادیری گلوله بوده است.



انهدام سکوهای پرتاب موشک تروریستها

به گزارش یک منبع نظامی، یک یگان از ارتش سوریه در جریان حمله به محل تجمع و مخفیگاههای جبهه النصره، سکوهای پرتاب موشک متعلق به آنها را از بین برد.

منابع سوری گزارش دادند که در جریان حمله ارتش، یک تروریست چچنی ملقب به "ابوعثمان" و چند تروریست مصری کشته شدند.