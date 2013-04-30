مسئولان آموزش و پرورش به عیادت بیماران معلم صعب العلاج می روند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته معلم و گرامیداشت مقام شامخ این قشر این عیادت از بیماران صعب العلاج انجام می شود.

وی ضمن اعلام برنامه های آموزش و پرورش ناحیه یک اظهارداشت: همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم قبور مطهر گلزار شهدای شهر اراک عطر افشانی و گلباران خواهد شد.

هاشمی برگزاری جشن بزرگ معلمان با حضور هزار نفر از فرهنگیان، گرامیداشت روز زن با حضور بانوان فرهنگی، دیدار با خانواده ی شهدا معلم، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و اهدای خون از دیگر برنامه های گرامیداشت هفته ی معلم در شهرستان اراک است.