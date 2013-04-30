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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

در استان مرکزی/

مسئولان آموزش و پرورش به عیادت بیماران معلم صعب العلاج می روند

مسئولان آموزش و پرورش به عیادت بیماران معلم صعب العلاج می روند

اراک-خبرگزاری مهر: مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک اراک از عیادت و ملاقات بیماران صعب العلاج معلم در سالروز شهادت آیت الله مطهری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته معلم و گرامیداشت مقام شامخ این قشر این عیادت از بیماران صعب العلاج انجام می شود.

وی ضمن اعلام برنامه های آموزش و پرورش ناحیه یک اظهارداشت: همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم قبور مطهر گلزار شهدای شهر اراک عطر افشانی و گلباران خواهد شد.

هاشمی برگزاری جشن بزرگ معلمان با حضور هزار نفر از فرهنگیان، گرامیداشت روز زن با حضور بانوان فرهنگی، دیدار با خانواده ی شهدا  معلم، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و اهدای خون از دیگر برنامه های گرامیداشت هفته ی معلم در شهرستان اراک است.

کد مطلب 2043797

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