آزادكاران گرجستان، تاجیکستان و پورتوریکو به ايران مي آيند

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون آزادكاراني کشورهای گرجستان، تاجیکستان و پورتوریکو اعلام آمادگی رسمی را برای شرکت در این رقابتهای بین المللی اعلام کرده اند كه گفته مي شود گرجستانی ها با هشت کشتی گیر و برخی نفرات سرشناس در این مسابقات شرکت می کنند. ضمن اينكه جیم اسپینال نايب قهرمان المپيك و فرانکلین گومز نيز جزو كشتي گيران سرشناس تيم پورتوریکو هستند.

همچنین تاجیکها نيز قرار است با کشتی گیرانی نظیر نیکولای نوف در وزن 60 در این رقابتها شرکت کنند. اين در حاليست كه مسئولان فدراسيون كشتي همچنان در حال رايزني با كشورهاي صاحب نام كشتي براي حضور در اين تورنمنت بين المللي هستند تا شايد سطح كمي و كيفي اين ميدان بفراموش شده بين المللي بعد از سالها ارتقا يابد.

بنا بر اين گزارش تیمهای داغستان روسیه و ازبکستان نیز برای شرکت در این رقابتها اعلام کرده اند و قرار است بزودی اسامی نفرات خود را به فدراسیون کشتی ارسال کنند.

رقابتهاي بين المللي كشتي آزاد جام جهان پهلوان تختي طي روزهاي 19 تا 21 ارديبهشت ماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار مي شود.