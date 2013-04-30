به گزارش خبرنگار مهر، پس از مصوبه چند سال قبل دولت برای ساخت 2 پالایشگاه میعانات گازی پارس و ستاره خلیج فارس، طرحهای دیگری به منظور انتقال میعانات گازی و جایگزین کردن با نفت خام در پالایشگاههای کشور آغاز شده است.
هم اکنون ساخت پالایشگاه 360 هزار بشکه یا میعانات گازی ستاره خلیج فارس از پیشرفت حدود 65 درصد و ساخت پالایشگاه 120 هزار بشکه ای میعانات گازی پارس در مرحله تعیین تکلیف سرمایه گذار است.
یکی از مهمترین استدلالهای افزایش سهم میعانات گازی در سبد پالایش نفت کشور، بنزیندهی بیشتر این محصول پرطرفدار گازی در مقایسه با نفت است به عبارت دیگر با فرآورش یک بشکه میعانات گازی تولید شده در مقایسه با یک بشکه نفت سبک می توان بنزین و گازوئیل بیشتری تولید کرد.
از این رو علاوه بر ساخت 2 پالایشگاه جدید میعانات گازی، انتقال این محصول استراتژیک و گران قیمت گازی به پالایشگاههای موجود نفت کشور همچون بندرعباس و شیراز هم افزایش یافته است.
در همین حال حمید شریف رازی در گفتگو با مهر با اشاره به پیش راهاندازی و راهاندازی نهایی خط لوله طرح توسعه و بهینهسازی پالایشگاه نفت شیراز، در تشریح اهداف از اجرای این پروژه، گفت: جایگزینی بخشی از خوراک نفت پالایشگاه با میعانات گازی تولیدی در پالایشگاه گازی فراشبند، افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت فرآوردههای تولیدی پالایشگاه شیراز از جمله اهداف اجرای این طرح است.
مدیر امور اجرایی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با اعلام اینکه هم اکنون ساخت یک خط لوله انتقال میعانات گازی از پارس جنوبی به مجاورت پالایشگاه شیراز برای تامین خوراک پالایشگاه در دست ساخت پارس هم در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: همچنین با راه اندازی این خط امکان تولید مقادیر بیشتری بنزین در پالایشگاه شیراز فراهم می شود زیرا 60 درصد از میعانات گازی ارسال شده به پالایشگاه را نفتا تشکیل میدهد.
به گفته مجری طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه با اجرای این طرح ضمن کاهش واردات نفت میدان گچساران به پالایشگاه شیراز، میعانات گازی تولیدی میدان گازی دالان جایگزین خواهد شد.
به گزارش مهر، پیش بینی می شود با اجرای این طرح از تردد نفتکش جاده پیما که میعانات گازی را از 300 کیلومتری به پالایشگاه شیراز منتقل می کنند جلوگیری خواهد شد.
هم اکنون ظرفیت پالایش نفت ایران به یک میلیون و 850 هزار بشکه در روز افزایش یافته است که پیش بینی میشود با اجرای طرحهای در دست اجرای توسعه پالایشگاههای موجود نفت و ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس این ظرفیت به حدود 2.2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
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همزمان با اجرای طرحهای جدید پالایشگاهی، به منظور افزایش تولید بنزین، با هماهنگی شرکت نفت و پالایش و پخش نفتی میعانات گازی جایگزین نفت در سبد خوراک ورودی برخی از پالایشگاهها شده تا توان بنزیندهی پالایشگاهها بدون اجرای طرحهای جدید افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از مصوبه چند سال قبل دولت برای ساخت 2 پالایشگاه میعانات گازی پارس و ستاره خلیج فارس، طرحهای دیگری به منظور انتقال میعانات گازی و جایگزین کردن با نفت خام در پالایشگاههای کشور آغاز شده است.
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