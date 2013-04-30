حادثه بوستون هشداری به اروپاست/ حدود 40 تروریست آلمانی در سوریه فعالند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات"، "هانس پتر فریدریش"، وزیر کشور آلمان که برای گفتگو در زمینه دفاع در برابر تروریسم با مسئولان این کشور به واشنگتن سفر کرده حادثه بوستون را به عنوان هشداری برای اروپا ارزیابی کرده و اظهار داشت که مشابه چنین حادثه تروریستی در اروپا هم می تواند به وقوع بپیوندد.

وی افزود: ساختار اساسی این خطر در اروپا مشابه آمریکا است.

به گفته "فریدریش" آمریکا مدت کوتاهی بعد از حملات تروریستی بوستون با سازمانهای امنیتی آلمان تماسها و ارتباطاتی را برقرار کرد، هر دو کشور در مبارزه با تروریسم مناسبات تنگاتنگی داشته و در همه زمینه ها همکاریهای خوبی با هم دارند.

وزیر کشور آلمان همچنین درباره آنچه وی با عنوان خطر تروریسم افراط گرای اسلامی برای اروپا می خواند هشدار داده و بخصوص درباره خطر حدود 500 تا 700 تروریست که از کشورهای اروپایی در سوریه علیه دولت بشار اسد مبارزه می کنند ابراز نگرانی کرد. به گفته وی بخش اعظمی از این گروههای تروریستی با شورشیان اسلام گرا ارتباط دارند.

وی همچنین اظهار داشت حدود 30 تا 40 مرد و زن تروریست از آلمان در جنگهای شهروندی در سوریه در جبهه شورشیان مبارزه می کنند. این گروه بعد از برگشت از سوریه به آلمان یک خطر برای کشور ما هستند.

فریدریش همچنین خواستار کنترلهای سختگیرانه تر برای سفر به اتحادیه اروپا بر اساس نمونه آمریکایی شد و تاکید کرد که ما به امکانات کنترل سفر بیشتری نیاز داریم.

وی همچنین بار دیگر درخواست خود برای نظارتهای ویدئویی بیشتر در آلمان را مطرح کرد و تصریح کرد که نظارت دوربینی را به عنوان یک امکانات تکنیکی برای ایجاد امنیت ارزیابی می کند که در آمریکا به خوبی انجام می شود.