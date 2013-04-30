به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر، پنجمین کتاب گروس عبدالمکیان است که با عنوان «هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست» توسط نشر زاوش به چاپ رسیده و روز گذشته به بازار نشر عرضه شده است.

این مجموعه به همراه تصاویری از آثار 36 عکاس شناخته شده کشورمان تدوین شده و 50 قطعه شعر سپید را از عبدالملکیان در بر می‌گیرد. به این ترتیب 50 تصویر از 36 عکاس مذکور در 110 صفحه، شعرهای این کتاب را همراهی می‌کنند.

در این مجموعه که با چیدمان یک به ‌یک شعر و عکس طراحی شده است، عکس‌های گرفته شده توسط عکاسانی چون عباس کیارستمی، افشین شاهرودی، مهران مهاجر، سیف‌الله صمدیان، رومین محتشم و درج شده است. انتخاب عکس‌های کتاب به عهده نازنین طباطبایی انجام گرفته است.

این کتاب جدیدترین اثر عبدالملکیان است که در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد.

