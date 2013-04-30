به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی در دیدار جمعی از مشاوران و مددکاران نیروی انتظامی استان قم که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با بیان روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: علما به عنوان رهبران دینی و مسئولان نظم و انضباط، مسئولیت اصلاح امت و جامعه را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه مسئولیت پلیس، مسئولیت سنگین و بسیار بالایی است تاکید کرد: پلیس باید در درجه اول پاک و پاکیزگی را در خود به وجود بیاورد و بعد دیگران را اصلاح کند.



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: اگر مسئولی تقوای الهی را در کار هایش رعایت کرد تمام نیروهای زیر دست او نیز باتقوا خواهند بود.

وی با بیان اینکه در نظام اسلامی محوریت با ولایت فقیه است افزود: با توجه به نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، باید مسئولان طوری نظم و انضباط را در جامعه گسترش دهند که الگویی برای تمام نظام های دنیا باشد.

آیت الله علوی گرگانی با انتقاد از گسترش بدحجابی در جامعه افزود: متاسفانه چهره برخی از شهرها رو به تغییر است.

وی با اشاره به وضعیت حجاب قبل از انقلاب اظهار داشت: شهر مقدس قم، با شهرهای دیگر کشور کاملا فرق دارد، به طوری که در زمان رژیم طاغوت افراد بی حجاب اجازه ورود به قم را نداشتند ولی متاسفانه امروز این طور نیست.

این مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: معاونت‌های ارشادی پلیس باید با جدیت با این نوع حرکات در جامعه برخورد کند در شهر مذهبی مانند قم باید تذکرات به مراتب بیشتر از جاهای دیگر باشد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله علوی گرگانی در پایان اظهار داشت: برخورد پلیس در بار اول باید به صورت نرم و توام با ادب باشد و برخوردهای مودبانه اسلامی صورت گیرد، اگر اصلاح نشد، با شدت عمل وارد شود.

