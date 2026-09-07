رضا داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سفر ۲ روزه عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، به استان کرمانشاه در هفته گذشته با بازدید از طرح‌های مختلف و پیگیری مطالبات استان همراه بود و مصوبات مهمی در حوزه آب و فاضلاب به تصویب رسید.

وی افزود: اجرای این مصوبات می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای استان در زمینه تأمین آب پایدار، توسعه زیرساخت‌های فاضلاب و آبرسانی روستایی را برطرف کند و زمینه اجرای طرح‌های زیرساختی جدید را فراهم آورد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به افتتاح طرح آبرسانی به ۶۱ روستای دشت ذهاب در شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۳۵ میلیارد تومان اجرا شده که بخش عمده منابع آن از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تأمین شده است و با بهره‌برداری از آن، آب سالم، بهداشتی و پایدار در اختیار مردم منطقه قرار گرفت.

داوودی یکی دیگر از محورهای سفر وزیر نیرو را تأمین آب شرب شهر کنگاور از سد کبوترلانه عنوان کرد و گفت: مقرر شده است بخشی از نیاز آبی این شهر به صورت اضطراری و بخش دیگر به شکل دائمی از این محل تأمین شود.

وی ادامه داد: تأمین آب شرب سومار، نفت‌شهر، بازارچه مرزی و روستاهای مسیر از سد شرفشاه نیز به تصویب رسید و اجرای این طرح تا نقطه صفر مرزی، علاوه بر تأمین آب پایدار، می‌تواند در تثبیت مرز و بازگشت و ماندگاری مرزنشینان در این مناطق مؤثر باشد.

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تأمین پایدار آب شرب شهر کرمانشاه در کنار سد گاوشان نیز در حال پیگیری است و اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش آبی استان طی سال‌های آینده داشته باشد.

داوودی از تکمیل و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرمانشاه و احداث ۶ تصفیه‌خانه دیگر تا پایان سال ۱۴۰۵ به عنوان یکی دیگر از مصوبات مهم سفر وزیر نیرو یاد کرد و افزود: با بهره‌برداری از این هفت تصفیه‌خانه، حدود ۳۲ میلیون مترمکعب پساب قابل واگذاری به ظرفیت موجود استان اضافه خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۴۲ میلیون مترمکعب پساب در استان وجود دارد و با اجرای طرح‌های جدید، ظرفیت قابل توجهی برای تأمین آب مورد نیاز بخش‌های کشاورزی و صنعت، حفاظت از محیط زیست و حرکت در مسیر توسعه پایدار ایجاد می‌شود که می‌تواند به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز کمک کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به تأکید استاندار بر توسعه آبرسانی روستایی اظهار کرد: وزیر نیرو نیز در جریان این سفر دستوراتی برای تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی صادر کرد و امیدواریم این پروژه‌ها در سال جاری و سال آینده با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند.

داوودی نقش استاندار و نمایندگان استان را در پیگیری مصوبات سفر مهم دانست و گفت: پیگیری‌های انجام‌شده موجب شد طرح‌های بلندمدت تأمین آب و پروژه‌های مرتبط با پایدارسازی منابع آبی با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

وی حضور معاونان وزیر نیرو و مدیران شرکت‌های مادر تخصصی را از نقاط قوت این سفر عنوان کرد و افزود: معاونان آب و آبفا، انرژی، برنامه‌ریزی و امور اقتصادی و حقوقی و امور مجلس وزیر نیرو در این سفر حضور داشتند و مسائل استان از ابعاد مختلف، از جمله تأمین مالی و انرژی، مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل آبفای کرمانشاه همچنین از دستور وزیر نیرو برای حمایت از ایجاد کارخانه آب بسته‌بندی با مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد و گفت: راه‌اندازی این کارخانه می‌تواند در شرایط اضطراری و بحرانی برای تأمین آب مورد استفاده قرار گیرد و در ایام اربعین نیز به تأمین آب مورد نیاز مرزها کمک کند.

داوودی در پایان با اشاره به رضایت وزیر نیرو از هماهنگی میان مجموعه‌های صنعت آب و برق استان تصریح کرد: انسجام و همدلی مدیران حوزه آب و برق و هماهنگی آنان با استاندار کرمانشاه از نکات مورد توجه وزیر نیرو بود و این هم‌افزایی می‌تواند زمینه حل سریع‌تر مشکلات مردم، کاهش تنش آبی و مدیریت ناترازی‌های انرژی در استان را فراهم کند.