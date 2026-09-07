حامد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان سفر عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، به استان کرمانشاه در هفته دولت و هفته وحدت، طرح‌های اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق ۱۲۰ روستای استان با اعتبار ۳۸۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها با برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه و پیگیری‌های استاندار انجام شد و در جریان آن، بیش از ۹۰ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده و سیمی برق روستاهای استان به شبکه کابل خودنگهدار تبدیل شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه هدف از اجرای این طرح‌ها را نوسازی و استانداردسازی شبکه‌های برق روستایی عنوان کرد و گفت: جایگزینی شبکه‌های قدیمی و مستهلک با شبکه‌های جدید و کابل خودنگهدار، موجب افزایش پایداری شبکه برق خواهد شد.

حسینی با تشریح آثار این طرح‌ها برای مشترکان روستایی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌ها، کاهش خاموشی‌ها، افزایش پایداری برق و کاهش افت و نوسانات ولتاژ است.

وی ادامه داد: نوسانات ولتاژ می‌تواند به وسایل برقی مشترکان آسیب وارد کرده و حتی موجب سوختن آن‌ها شود، بنابراین اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش خاموشی‌ها، ثبات برق تحویلی به مردم را نیز افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تصریح کرد: با اجرای طرح‌های اصلاح شبکه، مردم روستاها می‌توانند آثار این اقدامات را در کیفیت و پایداری برق مصرفی خود مشاهده کنند و برق مطمئن‌تری در اختیار داشته باشند.

حسینی تأکید کرد: تبدیل شبکه‌های فرسوده به کابل خودنگهدار ضمن ارتقای ایمنی و پایداری شبکه، موجب کاهش نوسانات و افزایش اطمینان‌پذیری برق‌رسانی به مشترکان روستایی می‌شود و بخشی از مطالبات مردم در زمینه کیفیت و استمرار خدمات برق را پاسخ می‌دهد.