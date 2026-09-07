اسفندیار کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روند توزیع ۳۵۰ پنل خورشیدی بین خانوارهای عشایری استان کرمانشاه آغاز شده است و عشایر تنها ۱۰ درصد هزینه تأمین این تجهیزات را پرداخت می‌کنند.

وی افزود: ۹۰ درصد هزینه تهیه پنل‌های خورشیدی توسط شرکت توزیع برق تأمین می‌شود تا امکان بهره‌مندی خانوارهای عشایری از این تجهیزات فراهم شود.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه با اشاره به اولویت‌بندی واگذاری این تجهیزات گفت: عشایر دو سر کوچ در اولویت دریافت پنل‌های خورشیدی قرار دارند.

کاظمی ادامه داد: تجهیزات قابل حمل واگذارشده شامل پنل خورشیدی، مبدل و باتری است و به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان نصب آن‌ها روی سیاه‌چادر عشایر نیز وجود دارد.

وی با اشاره به سابقه اجرای این طرح در استان خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته یک‌هزار دستگاه پنل خورشیدی بین خانوارهای عشایری توزیع شده است.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند توزیع، تعداد پنل‌های خورشیدی واگذارشده به عشایر استان تا پایان امسال به بیش از یک‌هزار دستگاه افزایش پیدا کند.