به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی٬ ظهر سه شنبه در دیدار با اصحاب رسانه با بیان اینکه ترویج فرهنگ غنی اهل‌بیت(ع) و خاصه سیره رضوی امام رضا(ع) در جامعه ضروری است افزود: با توجه به شرایط حساس جامعه، مسائل فرهنگی و به ویژه ترویج فرهنگ غنی اهل‌بیت(ع) و خاصه سیره رضوی امام رضا(ع) باید سرلوحه فعالیت همه مسئولان و متولیان عرصه فرهنگ و دین جامعه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه 14 تا 20 اردیبهشت‌ماه جاری به عنوان هفته فرهنگ رضوی استان مرکزی نامگذاری شده است٬ اظهار کرد: در این استان نیز برای اولین بار همزمان با سراسر کشور جشنواره فرهنگ رضوی برگزار خواهد شد و پیرو آن برنامه‌های ویژه‌ای در شهرهای مختلف استان در این هفته اجرا می شود.

برگزاری بیش از 30 ویژه برنامه مختلف فرهنگی همزمان با هفته فرهنگ رضوی

مشایخی در ادامه از برگزاری بیش از 30 ویژه برنامه مختلف فرهنگی در سطح استان همزمان با هفته فرهنگ رضوی خبر داد و افزود: برگزاری ویژه برنامه های بیت حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان خمین و نشست تخصصی معرفتی با موضوع «سبک زندگی اسلامی از نگاه امام رضا(ع)» از دیگر برنامه های این هفته است.

وی اضافه کرد: برپایی نمایشگاه محصولات فرهنگی آستان مقدس امام رضا(ع) و خواهر بزرگوارشان حضرت معصومه(س) در آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) از مهمترین برنامه های این هفته است.



مشایخی اجرای سه تئاتر خیابانی با محوریت امام رضا(ع)، نمایش فیلم در سطح مدارس استان همزمان با این هفته، فضاسازی استان و آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع)، توزیع بروشور، نصب بنر و پخش تراکت‌های بیانات بزرگان و علما در باره امام رضا(ع) را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

اختتامیه جشنواره فرهنگ رضوی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی شدن، گفت: توجه به امامزادگان و آشنایی اقشار جامعه با بقاع متبرکه جامعه نشان از اوج ارادت ما به خاندان اهل بیت(ع) است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان مرکزی ادامه داد: امامزادگان استان و به ویژه آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) به‌عنوان بزرگ‌ ترین مرکز فرهنگی استان باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

مشایخی با بیان اینکه آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) و هفتاد دو تن ساروق جزو مهمترین قطب‌های فرهنگی تاثیرگذار استان مرکزی است٬ گفت: ایشان تا حدودی نسبت به دیگر امامزادگان و برادر بزرگوارشان حضرت شاهچراغ(ع) مورد مهجوریت قرار گرفته و لازم است تا با بسترسازی مناسب شرایط توسعه و گسترش این اماکن مقدس را در استان فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگ رضوی در آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد برگزار می شود٬ افزود: تبیین و ترویج فرهنگ رضوی وظیفه همه مسئولان و متولیان فرهنگی جامعه است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اهل‌بیت(ع) را چراغ هدایت بشریت دانست و اضافه کرد: ترویج فرهنگ رضوی در جامعه جهت تحقق اهداف اسلام و دین ضرورتی و بیش از پیش احساس می‌شود و مسئولان عرصه فرهنگی نیز باید نسبت به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مقبولیت جهانی نظام اسلامی در گرو مشارکت حداکثری مردم در عرصه های مختلف

مشایخی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سال حماسه سیاسی و اقتصادی٬ گفت: مقبولیت جهانی نظام اسلامی در گرو مشارکت حداکثری مردم در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه حکومت اسلامی بر پایه سه عنصر مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی استوار است، افزود: حکومت اسلامی چون مبتنی بر ولایت فقیه است لذا مشروعیت آن نیز مبتنی بر ولایت فقیه است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی انتخابات را از جمله مصادیق حضور مردم در عرصه سیاسی و مشارکت در تعیین سرنوشت خویش دانست و اظهار کرد: هر چقدر کارآمدی در حکومت اسلامی بیشتر باشد به میزان مشروعیت و مقبولیت می افزاید.

مشایخی با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات و خلق حماسه سیاسی٬ تصریح کرد: با خلق حماسه سیاسی، دشمنان به بی تاثیر بودن تحریم ها و فشارهای خود پی خواهند برد و انقلاب اسلامی با شتاب بیشتر به سمت اهداف مورد نظر خود حرکت خواهد کرد.

تقویت مدیریت فعال فرهنگی از برنامه های مهم این اداره کل در سال جاری است

وی گفت: تقویت مدیریت فعال فرهنگی و شبکه سازی از برنامه های مهم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به آموزش در رشته های مختلف هنری، ادبی و رسانه ای را از جمله برنامه های این اداره کل دانست و گفت: معرفی و برگزاری مراسم گرامیداشت مشاهیر و مفاخر استان مرکزی نیز به صورت جدی در دستور کار است که 10 نفر از شخصیت ها معرفی خواهند شد.

مشایخی ادامه داد: چاپ کتاب ، لوح فشرده نیز در اولویت برنامه های فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان درسال جاری قرار دارد.

وی گفت: همچنین برگزاری برنامه های انجمن های موسیقی، تجسمی، نمایشی و هنری ،بر پایی نمایشگاه ها و جشنواره ها نیز با قوت و قدرت بیشتری برگزار خواهد شد.

گفتنی است برگزاری کنگره 'آقامصطفی خمینی' در خمین، برپایی شب شعر عطر یاس رضوی و انتظار در ساوه، شازند و زرندیه از برنامه های آتی این اداره كل در سالجاری است.

همچنین نمایشگاه عكس، پخش فیلم های مربوط به امام رضا (ع)، مسابقه روزنامه دیواری و خاطره نویسی، شب شعر رضوی در شازند و عیادت از بیماران خاص، اعزام 10 نفر از محرومین به مشهد مقدس، نشست های معرفتی و همایش پیاده روی را از دیگر برنامه های فرهنگی هفته رضوی است.



