پخش "هوش سیاه 2" از اواخر اردیبهشت در شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی فاطمی، تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "هوش سیاه" با بیان این مطلب که کار تصویربرداری و صداگذاری مجموعه تلویزیونی "هوش سیاه 2" هماینک به پایان رسیده و در مرحله تدوین است، گفت: سری دوم مجموعه تلویزیونی "هوش سیاه" در 28 الی 30 قسمت 40 دقیقهای تولید شده که از اواخر اردیبهشت ماه امسال از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه داستان سری دوم این مجموعه، درباره یک ویروس امنیتی و اطلاعاتی است که در حوزهی تخصصی رایانهای وارد شده و به عنوان جرایم سایبری از طریق شبکههای بزرگتر و کلنیهای جاسوسی سایبری هدایت میشود، افزود: مجموعه تلویزیونی "هوش سیاه" اشراف کامل پلیس اطلاعاتی و امنیتی کشورمان را در رابطه با جرایم سایبری نشان میدهد.
تهیهکننده مجموعه تلویزیونی هوش سیاه با بیان اینکه این مجموعه پرلوکیشنترین مجموعه تلویزیونی کشور است، اظهار کرد: بخش عمدهای از مجموعه تلویزیونی "هوش سیاه 2" در ایران و بخشهایی نیز در شهر استانبول ترکیه فیلمبرداری شده است، به طوری که ما حتی توانستهایم بخشی از لوکیشن کشور انگلستان را هم در استانبول ترکیه فضاسازی و فیلمبرداری کنیم.
فاطمی با تاکید بر اینکه در تولید سری دوم این مجموعه دکورهای متنوع و فضاسازیهای خوبی را ایجاد کردیم، خاطرنشان کرد: در مجموعه تلویزیونی "هوش سیاه 2" با طراحی یک سایت پلیسی، بزرگترین فضای زندان را به وسعت 5000 متر مربع ساختیم که از ویژگیهای منحصر بفرد این مجموعه تلویزیونی است.
تهیهکننده مجموعه هوش سیاه همچنین گفت: در این مجموعه پلیسی تلاش کردهایم که ضریب اطمینان امنیتی در فضای مجازی به جامعه تزریق شود و در واقع این مجموعه هشدار جدی پلیس به مجرمان سایبری است.
کارگردانی مجموعه تلویزیونی "هوش سیاه 2" بر عهده مسعود آبپرور است و حسین یاری، کیکاووس باکیده، کیهان ملکی، مجید واشقانی، امیررضا دلاوری، سودابه بیضایی، اتابک نادری و... در آن ایفای نقش دارند.
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