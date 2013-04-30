غرب از سرکوب حقوق اساسی مردم جمهوری آذربایجان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "شاهین عباس اف" در مطلبی در سایت "اوراسیا نت" در مورد حقوق اساسی مردم آذربایجان گفته که فعالان حقوق بشر و مدنی در این کشور روز به روز نسبت به حمایت کشور های غربی بدبین تر می شوند.

به عقیده وی این بدبینی از موج دستگیری فعالان جوان، بسته شدن دانشگاه تفکر آزاد، مرکز آموزش جایگزین و رسوایی مربوط به شرکت های نفتی مرتبط با خانواده "الهام علی اف" رئیس جمهور این کشور سرچشه می گیرد. با اینکه دستگیری ها و بسته شدن دانشگاه ها در این کشور باعث نگرانی فعالان حقوق بشر شده است اما رسوایی های شرکت های نفتی "علی اف" مورد انتفاد کشور های غربی قرار نگرفته است.

بر اساس این گزارش، تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا در اکتبر سال 2012 مبنی بر عدم اتخاذ قطع نامه برای آزادی زندانیان سیاسی این کشور و همچنین گزارشی در مورد استفاده باکو از "دیپلماسی خاویار" نگرانی ها را افزایش داده است.

"عباس اف" در ادامه می نویسد : منتقدان دولت بر این باورند که فقدان پاسخ های قوی و محکم از طرف سازمان ها و دولت های غربی، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای اروپا و سازمان نظارت بر حقوق بشر نقش آنها به عنوان فعال حقوق بشر را تضعیف می کند.

"مراد قاسانلی" مدیر انجمن حقوق بشر آذربایجان در انگلیس نیز در مورد عدم حمایت غربی ها از حقوق بشر در آذربایجان می گوید: واضح است اگر حمایتی از طرف غربی ها از جنبش دموکراسی خواهی در آذربایجان وجود داشته باشد، این حمایت بسیار اندک است. آمریکا و کشور های اروپایی علاقمند هستند که آذربایجان را در وضعیت فعلی نگه دارند. میدان های نفتی و لوله های انتقال گاز به کشور های اروپایی و همچنین خروج نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) از خاک افغانستان از طریق آذربایجان بیانگر همین موضوع است.

وی همچنین می افزاید: تمام این موضوعات به این معنی است که کشور های غربی مایل به مخالفت با "علی اف" در اتخابات ریاست جمهوری سال جاری و همچنین انتخابات پارلمانی سال 2015 نیستند.

"آمین میلی" یکی از منتقدان شدید علی اف که سابقا در زندان به سر می برد یک قدم فراتر گذاشته و گفته است: سکوت جامعه جهانی در این زمان در مورد وضعیت آذربایجان یک نوع جنایت است.

"ارکین غدیرلی" رهبر گروه جمهوری خواه جایگزین در این مورد می گوید: انتظار از دولت های غربی برای حل مسائل حقوق بشر در آذربایجان ساده انگارانه است. هر کشوری ابتدا در پی برآورده کردن منافع خود و سپس برآورده کردن منافع همپیمانان خودش است.

"سیمون فریزر" معاون دائم وزارت امور خارجه بریتانیا و مشاور ارشد سیاسی وزیر امور خارجه این کشور در حاشیه دیدار از باکو در تاریخ 13 و 14 ماه مارس در مورد وضعیت حقوق بشر در آذربایجان مدعی شد که دولت انگلیس همواره مدافع حقوق بشر در آذربایجان بوده است اما اضافه کرد که دولت این کشور منافع مشترک دیگری را در بخش اقتصاد و انرژی دنبال می کند.

"علی کریملی" رئیس حزب جبهه خلق آذربایجان نیز می گوید: چندین بار اعلام کرده ام که کشورهای غربی منافع و سیاست های خودشان را دنبال می کنند. ما باید به منابع خود تکیه کنیم تا در آینده پشیمان و نا امید نشویم.

"الهام علی اف" رئیس جمهور آذربایجان در جلسه دیدار با کابینه در تاریخ 14 آوریل اعلام کرد که آذربایجان نیازمند اعتماد به نفس سیاسی است و احتیاجی به مداخله کشورهای غربی ندارد.

"علی نوروزف" فعال گروه جوانان و هماهنگ کننده سابق دانشگاه اندیشه آزاد اعتقاد دار د که این اعتماد به نفس در حال حاضر بدست آمده است.

برخی از تحلیلگران سیاسی مدعی شده اند که این تفکر که کشور های غربی پاسخی برای سرکوبی حقوق بشر در آذربایجان ندارند نادرست است.

"ایلخان شاهین اوقلو" رئیس مرکز تحقیقات اطلس در این مورد می گوید: دیدار "توماس مالیا" معاون وزیر امور خارجه آمریکا از باکو در تاریخ 17 و 18 آوریل پیام های مهمی در مورد حقوق بشر برای دولت آذربایجان داشت.

"علی نوروزوف" در ادامه می گوید: ناامیدی از غرب نسبت به انفعال آن در مورد سوء استفاده های دولت ضرورتا به این معنا نیست که فعالان حقوق بشر به دنبال منابع دیگری برای الهام گرفتن نیستند. هدف این است که تغییراتی در زمینه حقوق بشر در آذربایجان ایجاد شود.