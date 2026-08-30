محمد مبین بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از جشن «امت احمد» در محله دولت‌آباد کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: جشن «امت احمد» با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مختلف در شهرک دولت‌آباد با شکوه برگزار شده است.



وی افزود: این جشن با حضور اقوام و مذاهب مختلف برگزار می‌شود و مردم این منطقه نیز همچون گذشته در کنار یکدیگر با همدلی و همراهی زندگی می‌کنند.



فرماندار شهرستان کرمانشاه برگزاری جشن «امت احمد» در دولت‌آباد را اقدامی ارزشمند در راستای تحقق وحدت دانست و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مناسبت‌ها و مراسم‌های ملی و مذهبی معمولاً در نقاط مرکزی شهر برگزار می‌شود، انتقال این برنامه به نقاط مختلف شهر یک ابتکار قابل تقدیر است.



مبین ادامه داد: انتخاب شهرک دولت‌آباد برای برگزاری این جشن، به‌ویژه در هفته وحدت، اقدامی شایسته و ارزشمند است و می‌تواند موجب شود مردم مناطق مختلف شهر نیز از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی بهره‌مند شوند.



وی با اشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در این مراسم تصریح کرد: آنچه امروز در این جشن شاهد هستیم، نمونه‌ای از همدلی و همراهی مردم است؛ مردمی که از اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و در چنین برنامه‌هایی نیز با صمیمیت و شور و نشاط حضور می‌یابند.



فرماندار شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در تقویت انسجام اجتماعی، وحدت و همدلی میان مردم نقش مؤثری داشته باشد و زمینه مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.



مبین در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشن «امت احمد» گفت: از زحمات همه عزیزانی که در برگزاری این جشن باشکوه نقش‌آفرینی کردند و زمینه حضور و بهره‌مندی مردم منطقه را فراهم کردند، صمیمانه سپاسگزار و قدردان هستیم.