  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

فرماندار کرمانشاه: جشن «امت احمد» جلوه‌ای از همدلی اقوام و مذاهب است

فرماندار کرمانشاه: جشن «امت احمد» جلوه‌ای از همدلی اقوام و مذاهب است

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه برگزاری جشن «امت احمد» در دولت‌آباد را ابتکاری ارزشمند دانست و گفت: این برنامه جلوه‌ای از زندگی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر است.

محمد مبین بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از جشن «امت احمد» در محله دولت‌آباد کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: جشن «امت احمد» با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مختلف در شهرک دولت‌آباد با شکوه برگزار شده است.

وی افزود: این جشن با حضور اقوام و مذاهب مختلف برگزار می‌شود و مردم این منطقه نیز همچون گذشته در کنار یکدیگر با همدلی و همراهی زندگی می‌کنند.

فرماندار شهرستان کرمانشاه برگزاری جشن «امت احمد» در دولت‌آباد را اقدامی ارزشمند در راستای تحقق وحدت دانست و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مناسبت‌ها و مراسم‌های ملی و مذهبی معمولاً در نقاط مرکزی شهر برگزار می‌شود، انتقال این برنامه به نقاط مختلف شهر یک ابتکار قابل تقدیر است.

مبین ادامه داد: انتخاب شهرک دولت‌آباد برای برگزاری این جشن، به‌ویژه در هفته وحدت، اقدامی شایسته و ارزشمند است و می‌تواند موجب شود مردم مناطق مختلف شهر نیز از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در این مراسم تصریح کرد: آنچه امروز در این جشن شاهد هستیم، نمونه‌ای از همدلی و همراهی مردم است؛ مردمی که از اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و در چنین برنامه‌هایی نیز با صمیمیت و شور و نشاط حضور می‌یابند.

فرماندار شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در تقویت انسجام اجتماعی، وحدت و همدلی میان مردم نقش مؤثری داشته باشد و زمینه مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

مبین در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشن «امت احمد» گفت: از زحمات همه عزیزانی که در برگزاری این جشن باشکوه نقش‌آفرینی کردند و زمینه حضور و بهره‌مندی مردم منطقه را فراهم کردند، صمیمانه سپاسگزار و قدردان هستیم.

کد مطلب 6932376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها