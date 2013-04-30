  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۰۱

اخبار فلسطین/

شلیک 5 موشک به فلسطین اشغالی/ ادامه سیاستهای تخریبی صهیونیستها علیه فلسطینی ها

شلیک 5 موشک به فلسطین اشغالی/ ادامه سیاستهای تخریبی صهیونیستها علیه فلسطینی ها

واکنش مقاومت فلسطین به حمله رژیم صهیونیستی به غزه، تیراندازی نظامیان صهیونیستی به فلسطینی ها و تخریب و سوزندان زمینهای کشاورزی و منازل متعلق به فلسطینی ها در بیت لحم و نابلس از مهمترین اخبار اراضی اشغالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم اعلام کرد: پنج موشک از غزه به سوی فلسطینی اشغالی در واکنش به حمله صهیونیستها به غزه شلیک شده است.

این در حالی است که شبکه المیادین از حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه ای در رفح در غزه خبر داد.

از سوی دیگر منابع فلسطینی به تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سوی قایقهای ماهیگیری فلسطینی ها در در آبهای نزدیک غزه در منطقه جحر الدیک در جنوب شرق غزه و گشت زنی صهیونیستها در این منطقه اشاره کردند.

در بیت لحم اسرائیلی ها یک خانه متعلق به فلسطینی ها را تخریب کردند. یکی از اعضای کمیته های مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک سازی در استان بیت لحم گفت: اخیرا تحرکات صهیونیستها با هدف اخراج فلسطینی ها از اراضی آنها افزایش یافته است.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند: شهرک نشینان صهیونیست عصر امروز به روستای عصیره در جنوب نابلس حمله کرده اند و دشتهای کشاورزی را به آتش کشیده اند. صهیونیستها همچنین با یورش به روستای عوریف علاوه بر تخریب خودروها تعدادی از منازل متعلق به فلسطینی ها را نیز ویران کردند.

کد مطلب 2044415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها