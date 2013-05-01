برگزاری برنامه های فرهنگی، آموزشی با هدف جذب نسل جوان و دوری از اعتیاد در قدس

بهزاد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس به منظور ارتقای سطح خدمات فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، برنامه های متنوعی در سطح شهر در نظر گرفته است، این برنامه ها در بخشهاي علمي، فرهنگي، مشاوره، بحث هاي آزاد، مسابقه، گردشگري، مذهبي و ... جهت آموزش خانواده ها، دانش آموزان و تمامی علاقمندان به امور فرهنگی تدارک دیده شده است.

این مسئول عنوان کرد: از جمله برنامه های در نظر گرفته شده می توان به برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت روز ملی خلیج فارس، همایش کوثر نبوی به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)، مراسم تقدیر از مربیان سازمان به مناسبت روز معلم، جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، شب شعر، مسابقه قرآنی نورانی احکام ایرانی، اردوهای تفریحی و.... اشاره کرد.

وی ادامه داد: برگزاری سری همایشهای "چگونه خانواده ای سالم داشته باشیم"، شب رصدی، بازدید از نمایشگاه کتاب، اردوی گلاب گیری کاشان، مسابقه شطرنج، مسابقه پیامکی، مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام هادی(ع)، نشست ادبی به مناسبت بزرگداشت فردوسی، برنامه معجزه خنده، مراسم کهن تر از تاریخ، همایش "کودکان از ما چه میخواهند"، جشن میلاد حضرت علی اصغر(ع)، جشن اختتامیه کلاسهای پیش دبستانی و.. از دیگر برنامه های این سازمان برای اجرا در اردیبهشت ماه جاری است.

سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس تاکید کرد: باید با ایجاد امکانات و خدمات تفریحی و آموزشی مناسب، جوانان را از دام اعتیاد و سایر مفاسد اجتماعی دور نگه داشت، حضور نسل جوان در اینگونه امور فرهنگی و آموزشی علاوه بر ارتقای سطح دانش این نسل، بستر مناسب برای یادگیری حرف جدید و اشتغالزا را ایجاد کند.

لطفی یادآور شد: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در نظر دارد با برنامه ریزیهای مدون و دقیق علاوه بر استمرار این برنامه های فرهنگی و آموزشی، بر سطح کمی و کیفی این اقدامات بیافزاید و در ایام تابستان و فصل تعطیلی مدارس زمینه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان را فراهم آورد.