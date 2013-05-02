به گزارش خبرنگار مهر از بندر عباس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر پنجشنبه در دیدار با روحانیون و ائمه جماعات شیعه و سنی در استان هرمزگان که در سالن فرهنگسرای طوبی برگزار شد، با بیان اینکه دشمن تنها در حوزه اقتصادی و تحریم ها قدرت دارد و در سایر حوزه ها حتی فکر رویارویی با ما را ندارد، بیان داشت: در برهه کنونی کشور با جنگ اقتصادی روبرو هستیم که سر نخ آن هم دست دشمن است و با تحریم ها و ممنوعیت انتقال مالی توسط بانکها سعی در ایجاد فشار بر کشور است.

وی با اشاره به گرانی ها و افزایش تورم در کشور، عنوان کرد: تورم و گرانی فوق العاده به مردم فشار وارد می کند و آنها را عاصی کرده است متاسفانه تورم کنترل شده نیست، هر روز قیمت یک کالا افزایش می یابد و فضای بازار ملتهب می شود.

وی با اظهار اینکه بیکاری در کشور آزار دهنده است، افزود: در سفرهایی که به استانهای مرزی همچون هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کردستان داشته ام همه حرف مردم این است مگر فرزندان ما از روی علاقه به دنبال قاچاق، شرارت و ناامنی می روند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: نتیجه این است تا زمانیکه اقتصاد مرزنشینان تامین نشود، جوانان از درآمد مناسب برای امرار معاش و تامین هزینه های زندگی برخوردار نباشد و مجال سالم در اختیارش نگذاریم مطمئنا برای ادامه زندگی به سمت راههای ناسالم هدایت می شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور عنوان کرد: تا زمانیکه اقتصاد استانهای مرزی از جمله هرمزگان احیاء نشود و اشتغال پایدار فراهم نشود بساط قاچاق و شرارت ها ادامه خواهد داشت.

فرصت سوزی در استفاده از منابع و ظرفیتها

کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری ادامه داد: منابع و ظرفیتهای خدادادی خوبی در کشور وجود دارد اما فرصت ها را از دست داده ایم. اگر توان، تخصص و نیروی انسانی کارآمد را در راه بالفعل درآوردن این ظرفیتها به کار گرفته شود فضای اقتصادی کشور متحول خواهد شد.

وی با بیان اینکه در روزهای باقی مانده به 24 خرداد می توان حماسه سیاسی بوجود آورد و بعد از انتخابات آن را حفظ کرد، معتقد است: تحول اقتصادی به این سادگی ایجاد نمی شود. باید خود را برای دوره ایجاد تحول اقتصادی آماده کنیم. وضعیت کنونی زندگی یا قابل دوام نیست یاد اینقدر آزار دهنده و پر هزینه است که پیوسته با یک روحیه خسته و فرسوده روبرو خواهیم بود و ادامه وضعیت دشوار خواهد شد. باید چاره ای برای این مشکل پیدا کنیم.

به گفته حجت الاسلام پورمحمدی، جهاد اقتصادی یک شروع دارد و مهمتر از شروع تداوم آن است، اگر آغاز خوبی نباشد تداوم امکان پذیر نیست و این شروع خوب نیازمند انتخاب خوب است.

وی گفت: من پورمحمدی یک روحانی هستم، شاید یک مزیت باشد اما اگر این مزیت در کنار سایر مزیتها قرار بگیرد خوب است ولی اگر مزیتهای دیگر نداشته باشد خوب نیست. مهم این است در یک فضای هوشمندانه، آگاهانه و کارشناسانه مسائل را به طور جدی بررسی کنیم. در فضایی که تا انتخابات حیا شده می توان با مشورت، رایزنی، حضور در برنامه های کاندیداها و بررسی سوابق و برنامه هایشان بهترین را انتخاب کرد. اگر در انتخاب فرد اصلح غفلت کنیم همه در ناکامی سرنوشت کشور سهیم هستیم و سهم من و روحانیون بیشتر خواهد بود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با گلایه از برخی رفتارها و مانع تراشی های دولت در برگزاری جلسات و محافل سخنرانی در استانها افزود: رهبر انقلاب از ابتدای سال کلید حماسه سیاسی را زدند ولی غفلت کردیم و فرصت ها را از دست دادیم اما حالا که می خواهیم صحبت کنیم برخی اجازه سخنرانی و مباحثه را نمی دهند و نشست ها را ممنوع می کنند، در برخی مواقع سالن نمی دهند و می گویند هنوز برای گفتن این صحبت ها زود است. نمی دانم چگونه است آقایان برای حرف زدن و همایش ها براحتی از بیت المال برای حرفهای بی ربط و با ربطشان هزینه می کنند.

وی عنوان کرد: وظیفه ما هدایتگری، روشنگری، آماده کردن و بسیج کردن مردم برای حضور حماسی در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است. تا مردم از فرصت تبادل نظر و شنیدن برنامه های کاندیداها باید نهایت استفاده را ببرند.

حجت الاسلام پورمحمدی در قسمت دوم برنامه دیدار با روحانیون و ائمه جماعات استان هرمزگان در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه برنامه شما برای کنترل تورم و مهار آن چیست، گفت: کلیات برنامه های اقتصادیم را چند روز گذشته در نشریات و برخی سایت ها منتشر کردم و در این زمان کوتاه بحث فنی و اقتصادی تورم را نمی کنم اما دو محور اساسی برنامه های اقتصادی را توضیح خواهد داد.

برخی افراد توصیه های اقتصادی رهبری را نشنیده گرفتند

به گفته وی، تورم زمانی در کشور رخ می دهد که نقدینگی و پول زیاد در اختیار مردم باشد ولی کالا به اندازه برای تهیه نباشد، در این زمان اتفاقی که می افتد این است مردم به یک کالا نیاز دارند پول هم دارند اما کالا کم است و کسانی که کالا را در اختیار دارند طلب پول بیشتر می کنند و روز به روز قیمتها افزایش می یابد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه سخنانش با بیان اینکه حالا چه باید کرد، افزود: از نظر کارشناسان اقتصادی دو راهکار وجود دارد یکی اینکه نقدینگی باید در حد تولید ناخالص کشور باشد و دوم اینکه نقدینگی باید بازار جذب خوب داشته باشد. در قدم اول نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود تا سود به نقدینگی تعلق گیرد. در قدم دوم تولید بیشتر نیازمند کارگر بیشتر است و از این راه اشتغال پایدار هم ایجاد خواهد شد.

وی با عنوان این موضوع که مقام معظم رهبری چند سال است درباره مسائل اقتصادی تاکید می کنند. تصریح کرد: چهار سال پیش رهبری تاکید خاصی بر توجه به تولید ملی داشتند ولی مسئولان اجرایی کشور گوش نکردند و باز هم سراغ کارهای دسته دوم و سه رفتند.

حجت الاسلام پورمحمدی اظهارداشت: نباید از زحماتی که دولت کشیده است چشم پوشی کرد اما خیلی از پروژه ها جزوه پروژه های اولویت دار کشور نبوده است.

وی ادامه داد: رهبری فرمودند اگر می خواهید کشور تکان بخورد و اقتصاد متحول شود باید به تولید بپردازیم ولی بازهم گوش نکردند تا اینکه سال 91 از سوی مقام عظم رهبری به سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی نامگذاری اعلام شد اما همچنان کارها سمت و سوی دیگر داشت تا جائیکه سال جدید هم به فرموده رهبری سال حماسه اقتصادی نامگذاری شد.

وی تنها راه کنترل تورم را تولید ملی عنوان کرد و با ابراز تاسف از مشکلات زیرساختی در حوزه تولید عنوان کرد: نظام اداری کشور کهنه و سنتی است این نظام اداری قدرت چرخش چرخ های تولید و جلب رضایت مردم را ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کشور یادآور شد: 20 سال است می گوئیم نظام اقتصادی کشور مشکل دارد و نیازمند اصلاح است ولی اقدامی صورت نگرفت. احمدی نژاد سال 84 در ابتدای دوران ریاست جمهوری وعده اصلاح نظام اقتصادی و اجرای هفت برنامه اصلاح اقتصادی را بیان کرد. قرار بود نظام بانکی اصلاح شود ولی متاسفانه اصلاح که صورت نگرفت هیچ امروز شاهد فساد دو هزار و 800 میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور هستیم.

وی با بیان اینکه نظام بیمه ای، نظام مالیاتی، نظام گمرکی و نظام تامین اجتماعی هم نیازمند اصلاح است، تنها را ه حل کنترل قیمتها و ایجاد اشتغال پایدار را کمک به تولید ملی عنوان کرد.

مشکل فرهنگی در کف خیابانها قابل حل نیست

حجت الاسلام پور محمدی در پاسخ به این سئوال که برنامه های شما برای مبارزه با تهاجم فرهنگی و حل مشکل عفاف و حجاب چیست، با بیان اینکه مباحث فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین می شود، اظهارداشت: رئیس جمهور و سران دوقوای دیگر در این شورا عضو هستند همچنین 40 عضو حقیقی و حقوقی در این شورا عضویت دارند. مصوبات شورا به تایید رهبری می رسد و جهت اجرا به تمامی نهادها و دستگاه های متولی ابلاغ می شود.

وی عنوان کرد: برخی تصور دارند برای حل مسئله فرهنگی فقط باید کف خیابان برخورد کرد متاسفانه خیلی از کشورهای اسلامی ظاهر را درست کردند ولی مبتلا به فساد درونی مبتلا شدند.

پورمحمدی افزود: برای حل مشکل فرهنگی و مسئله عفاف و حجاب باید پایه های فرهنگی که همان کانون خانواده است اصلاح شود. آغازگر این راه هم باید از مهدهای کودک، تا دانشگاه باشد.

به گفته وی، دختر و پسر 25 ساله ما هنوز زندگی کردن بلند نیست. طبق آخرین آمار دفاتر ازدواج و طلاق مدت زمان زندگی به زیر شش ماه رسیده است و بخش بزرگی از طلاقها در شش ماه اولی زندگی رخ می دهد. جوانان ما آموزش زندگی ندیده اند در مدارس نه درس دین، نه درس زندگی، نه درس حضور در جامعه و نه درس گفتگو و عنصر فعال بودن نداده ایم.

مناطق آزاد سودی برای کشور نداشته اند/امتیازات و ویژگی های مناطق آزاد را حذف می کنم

رئیس سازمان بازرسی کشور معتقد است: داستانی در کشور درست کردیم بهنام منطقه آزاد. به تعبیر بنده مناطق عقب ماند کشور؛ این درد ماست که 30 سال اسم منطقه آزاد گذاشتیم و امروز مناطق عقب مانده کشور هستند.

حجت الاسلام پورمحمدی عنوان کرد: مناطق آزاد برای کشور و پیشرفت اقتصادی راه اندازی شد ولی متاسفانه برای عده ای تبدیل به دکان شده است. با ساخت پنج هتل و خیابان نمی توان گفت پیشرفت کرده ایم، کالاهایی که وارد کشور می شود در این مناطق در پاساژهای شیک و لوکس به نمایش می گذارند و جواب معکوس از راه اندازی مناطقه آزاد گرفته ایم.

وی اظهارداشت: روی مناطق آزاد فرصت سوزی کردیم. تفکرمان در خصوص مناطق آزاد یک نگاه اولیه قابل قبولی بود که هیچگاه حاضر به تغییر این نگاه نشدیم. اگر مناطق آزاد به این روال حرکت کنند و بنده فرصت پیدا کنم تمام ویژگهای مناطق آزاد را از بین خواهد برد.

به گفته وی، مناطق آزاد هیچ ارزشی ببرای کشور نداشته اند و بهتر است مانند سایر شهرها برای هر کدام یک فرمانداری مشخص شود.

معتقد هستم که قشم می تواند به عنوان پیشرفته ترین منطقه خلیج فارس دربیاید زیرا ظرفیت و امکانات مناسبی دارد اما برنامه ریزی ها در جهت پیشرفت مناطق آزاد اشتباه بوده است.

به گزارش مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح پنجشنبه پس از ورود به بندرعباس و حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان در جمع روحانیون و طلاب استان به سخنرانی پرداخت، همچنین در ادامه سفر یکروزه در مراسم گرامیداشت ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله حاج احمد کریمی اراکی در مسجد امام جعفر صادق(ع) محله نخل ناخدا حضور یافت.