واکنش پورمحمدی به تهدیدهای احمدی نژاد به افشاگری/ دیگران احساس نگرانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و کاندیدای ائتلاف پنج نفره در حاشیه همایش بزرگ حماسهسازان که روز پنجشنبه در تالار میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد درباره سوءاستفاده مالی مسئولی در دولت سابق وی به خبرنگار مهر، گفت: اینها لطف دوستان است بالاخره هرچه از دوست رسد نیکوست.
وی ادامه داد: به هر حال فضایی در کشور ایجاد کردیم که دیگران احساس نگرانی میکنند، اینگونه سخنان اخلاقی نیست دنیای رقابت دنیای مردانگیست من آماده ام با تمام مدعیان در کشور در گفتگوی مستقیم حضور پیدا کنم و هرکسی حرفی دارد آنجا جواب دهم.
پور محمدی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نتیجه ائتلاف پنجگانه کی مشخص خواهد شد گفت: هنوز نتیجه نظر سنجیها کامل نشده لذا تا قبل از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری نتیجه مشخص خواهد شد.
