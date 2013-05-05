پیش فینال لیگ قهرمانان برنده نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال باشگاهی آلمان، بوندسلیگا شنبه شب تحت تاثیر رویارویی دو تیم بورسیا دورتموند و بایرنمونیخ در ورزشگاه وست فالن آغاز شد. در این دیدار که در حضور 80 هزار و 654 تماشاگر برگزار شد فینالیستهای لیگ قهرمانان اروپا به تساوی یک بر یک رضایت دادند. ابتدا این دورتموند بود که در دقیقه 11 دیدار روی ضربه محکم کوین گروسکروتس به گل رسید اما ماریو گومز در دقیقه 23 کار را به تساوی کشاند تا جدال این دو تیم بزرگ آلمان در نیمه نخست برنده نداشته باشد.
با شروع نیمه دوم دورتموند بازی بهتری را به نمایش گذاشت و بایرنمونیخ را که از تیم دوم خود استفاده میکرد را تحت تاثیر خود قرار داد. در دقیقه 60 بازی میزبان صاحب یک ضربه پنالتی شد تا برای دومینبار دروازه مانوئل نویر را باز کند اما او ضربه لواندوفسکی را مهار کرد تا بازی همچنان با تساوی پی گرفته شود. مهمترین حادثه پس از آن، اخراج رافینیا بود که زمینهساز 10 نفره شدن مونیخیها شد ولی دورتموندیها از این فرصت استفاده نکردند تا جدال این دو تیم برنده نداشته باشد. با این نتیجه بایرن 85 امتیازی شد و دورتموند هم با 65 امتیاز در رده دوم ایستاد و نایب قهرمانی خود را مسجل کرد.
سایر نتایج بازیهای شنبه شب بوندس لیگا به شرح زیر است:
* اینتراخت فرانکفورت 3 - فورتونا دوسلدورف یک
* وردربرمن 2 - هافنهایم 2
* هانوفر 2 - ماینتس 2
* اشتوتگارت صفر - گریتر فورت 2
* نورمبرگ صفر - لورکوزن 2
جدول ردهبندی بوندس لیگا آلمان:
1- بایرن مونیخ 85 امتیاز
2- بورسیا دورتموند 65 امتیاز
3- بایرلورکوزن 59 امتیاز
4- شالکه 04 52 امتیاز
...........................
15- دوسلدورف 30 امتیاز
16- آگزبورک 30 امتیاز
17- هافنهایم 28 امتیاز
18- گریتر فورت 21 امتیاز
