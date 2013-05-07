سعیدی کیا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا وزیر سابق احمدی نژاد در اولین روز ثبت نام از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای نام نویسی در این انتخابات وارد وزارت کشور شد.

محمد سعیدی کیا متولد ۱۳۲۵ از اصفهان، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتهٔ راه و ساختمان از دانشگاه امیر کبیر تهران است.



وی که در سال 84 توسط احمدی نژاد برای تصدی ‬وزارت مسکن و شهرسازی انتخاب شد ؛ پیش از آن نیز ‬وزیر راه و ترابری دولت موسوی و هاشمی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ بوده‌است. همچنین ‬سعیدی کیا وزارت جهادسازندگی دولت خاتمی را از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ نیز در کارنامه خود دارد.

سعید‌ی‌کیا در اولین نشست خبری خود که بطور رسمی اعلام کاندیداتوری کرد، آرامش و انسجام ملی، همکاری جهانی در دولت انقلاب اسلامی را شعار انتخاباتی خود عنوان کرد و گفت: خط مشی‌های دولت من عبارتند از نیاز دولت به همه افراد و صنوف و ظرفیت‌های کشور و این‌که ایران برای خدمت‌رسانی هیچکس تنگ نیست، اساس اداره کشور بر اساسی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران آن را تعریف کرده است قرار دارد. منطق دولت حضور محترم و موثر در همه صحنه‌های بین‌المللی براساس عزت، حکمت و مصلحت است. دولت براساس اسناد بالادستی نظام عمل می‌کند و قانون‌مداری را مدنظر دارد، استفاده از همه ظرفیت‌های علمی و کارشناسی کشور، بسترسازی برای حضور مردم در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی، برقراری امنیت برای کارآفرینان، کاهش وابستگی بودجه به نفت، پیشرفت کشور بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی و استفاده از نقاط قوت دولت‌های قبلی.