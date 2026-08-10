به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مجموعه آزادی در حال برگزاری است و ملی‌پوشان خود را برای رقابت‌های پیش‌رو از جمله مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی آماده می‌کنند، قطع برق این مجموعه برنامه تمرینی کشتی‌گیران را تحت تأثیر قرار داده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که تیم‌های ملی در روزهای حساس آماده‌سازی قرار دارند و هرگونه اختلال در روند برگزاری اردو می‌تواند برنامه‌های کادر فنی را با مشکل مواجه کند.

گفته می‌شود قطع برق به دلیل بدهی مجموعه آزادی به وزارت نیرو رخ داده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مجموعه ورزشی انقلاب نیز با شرایط مشابهی مواجه شده است.

با توجه به برگزاری اردوهای تیم‌های ملی در مجموعه آزادی، انتظار می‌رود مسئولان مربوطه برای رفع مشکل و جلوگیری از تداوم اختلال در برنامه آماده‌سازی ملی‌پوشان هرچه سریع‌تر وارد عمل شوند.