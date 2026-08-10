بررسی همکاری وزارت علوم و ارتباطات برای تحول دیجیتال نشر علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز نشر دانشگاهی، نشست مشترک میان مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز نشر دانشگاهی برگزار شد. در این نشست، محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد هادی زاهدی، مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و امیرمسعود شهرامنیا، رئیس مرکز نشر دانشگاهی، به همراه معاونان و مدیران مرکز نشر دانشگاهی حضور داشتند.
زاهدی بر توسعه سکوها و زیستبوم دیجیتال نشر، ظرفیتهای هوش مصنوعی در حوزه نشر علمی، از جمله بهرهگیری از ابزارهای هوشمند برای پردازش، تحلیل و ارائه محتوای علمی و همچنین بر ضرورت استفاده هدفمند از فناوریهای هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت و کارآمدی خدمات نشر تأکید کرد.
در ادامه صدر با تأکید بر ضرورت حرکت نشر علمی کشور به سمت تحول دیجیتال و بهرهگیری از فناوریهای نوین، ظرفیتهای همکاری میانسازمانی در زمینه تولید، انتشار و توزیع دیجیتال محتوای علمی را مورد توجه قرار داد.
شهرامنیا نیز با تأکید بر مأموریت و رسالت حاکمیتی مرکز نشر دانشگاهی در زمینه تولید و انتشار محتوای علمی اصیل و باکیفیت، توسعه و تکمیل سامانههای توسعه نشر دانشگاهی نظیر سامانه نشر دانش را بهعنوان یکی از محورهای اصلی این نشست مطرح کرد.
در این زمینه، ظرفیتهای همکاری میان دستگاههای مرتبط برای توسعه خدمات دیجیتال، دسترسی گستردهتر به منابع علمی و ایجاد بسترهای نوین ارائه محتوا مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، معاونان مرکز نیز بر ضرورت شکلگیری چارچوبی مشخص برای همکاریهای آتی تأکید کردند و موضوع انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزههای مورد توافق، از جمله تحول دیجیتال نشر علمی، زیرساختهای فناوری، هوش مصنوعی، امنیت داده و توسعه خدمات دیجیتال نشر، مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و علمی طرفین و ایجاد زمینه برای همافزایی میان بخشهای علمی، نشر و فناوری کشور تأکید شد. بر اساس مباحث مطرحشده، مقرر شد موضوعات و محورهای همکاری در جلسات تخصصی میان نمایندگان طرفین پیگیری و زمینه برای تدوین چارچوب همکاری مشترک فراهم شود.
نظر شما