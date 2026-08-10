خبرگزاری مهر رسانه برتر حرم شاهچراغ(ع) شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در آئین تجلیل از اصحاب رسانه و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی حرم مطهر شاهچراغ(ع)، از تلاش‌های رسانه‌های فعال در پوشش برنامه‌ها، رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این آستان مقدس قدردانی شد.

در این مراسم، دفتر خبرگزاری مهر در استان فارس به پاس پوشش مستمر و حرفه‌ای اخبار و رویدادهای حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و انعکاس فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی این آستان، به عنوان رسانه برتر حرم مطهر معرفی و با اهدای لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفت.

حرم مطهر حضرت احمدبن موسی(ع) به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های مذهبی و فرهنگی جنوب کشور، همواره یکی از کانون‌های مهم رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در استان فارس بوده و رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌ها و انعکاس برنامه‌های این آستان نقش مؤثری دارند.

خبرگزاری مهر در استان فارس نیز با حضور مستمر در رویدادهای حرم مطهر شاهچراغ(ع)، تلاش کرده است ضمن اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام، ابعاد مختلف فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی این آستان مقدس را به مخاطبان در سراسر کشور منتقل کند.

در پایان این آیین، لوح تقدیر رسانه برتر حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) به دفتر خبرگزاری مهر در استان فارس اهدا شد.