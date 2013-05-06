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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۰۶

عزیمت وزیر خارجه به اردن

عزیمت وزیر خارجه به اردن

وزیر خارجه ایران امشب در راس هیئتی عازم امان پایتخت اردن شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اردن، علی اکبر صالحی در جریان دیدار از اردن ضمن ملاقات با مقامات بلندپایه این کشور مسائل منطقه و اوضاع سوریه را مورد بحث قرار خواهد داد.

سفر دو روزه وزیر خارجه به امان در حالی صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی اخیرا با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی به اراضی سوریه حمله کرده و تلاش دارد تا از طریق بمباران مراکز پژوهشی و آموزشی سوریه اوضاع این کشور را بحرانی تر کند.

وزیر خارجه همچنین در ملاقات با نخست وزیر ونیز وزیر خارجه اردن راهکارهای حل بحران سوریه از طریق مذاکره میان همه طیف های سیاسی سوریه را مورد بحث قرار خواهد داد.

ناظران سیاسی سفر علی اکبر صالحی به اردن را با توجه به شرایط داخلی سوریه وتهدیدات مکرر رژیم صهیونیستی علیه این کشور مهم ارزیابی می کنند. 

کد مطلب 2048917

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