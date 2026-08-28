حجت‌الاسلام محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفدهم ربیع‌الاول، سالروز ولادت باسعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) الگویی کامل برای همه مؤمنان است و قرآن کریم نیز بر الگوگیری از سیره و رفتار ایشان تأکید کرده است.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم، پیامبر اسلام(ص) را اسوه‌ای نیکو معرفی می‌کند و مؤمنان باید در زندگی فردی و اجتماعی خود، رفتار و اخلاق پیامبر اکرم(ص) را سرمشق قرار دهند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان خاطرنشان کرد: نخستین ویژگی پیامبر اسلام(ص)، بندگی و عبودیت محض در برابر خداوند بود؛ ایشان در برابر فرمان الهی اهل «من» و خودرأیی نبودند و هر آنچه خداوند متعال امر می‌فرمود، با تمام وجود اطاعت می‌کردند.

طاهری تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته پیامبر اکرم(ص)، تأکید فراوان بر علم‌آموزی و جایگاه عالم بود و در روایات اسلامی فضیلت فراگیری علم بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در سیره پیامبر(ص) حتی حضور در مجلس عالم و فراگیری علوم الهی، از عبادت‌های فراوان برتر دانسته شده است؛ چراکه علم الهی موجب زنده شدن دل انسان و آگاهی و معرفت بیشتر نسبت به خداوند می‌شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان ادامه داد: علم زمانی ارزشمند است که همراه با عمل باشد و انسان را به خداوند نزدیک کند؛ بنابراین جامعه باید در کنار توجه به شور و احساسات دینی، نسبت به افزایش شعور، معرفت و آگاهی نیز اهتمام داشته باشد.

طاهری اضافه کرد: پیامبر اسلام(ص) بر یادگیری مسائل شرعی و علوم دینی تأکید ویژه‌ای داشتند و امروز نیز حوزه‌های علمیه وظیفه دارند علوم الهی و معارف دینی را در جامعه گسترش دهند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر ویژگی‌های برجسته پیامبر اکرم(ص)، مهربانی، دلسوزی و محبت نسبت به مؤمنان بود؛ ایشان برای هدایت مردم و ایمان آوردن آنان بسیار تلاش می‌کردند و حتی از اینکه مردم ایمان نیاورند، رنج می‌بردند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان بیان کرد: صداقت و امانت‌داری نیز از ویژگی‌های مهم پیامبر اسلام(ص) بود و آن حضرت پیش از بعثت نیز به دلیل همین ویژگی‌ها به «محمد امین» شهرت داشتند.

طاهری تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به صداقت و راستگویی نیاز دارد و باید در زندگی اجتماعی، کسب‌وکار، محیط اداری و روابط خانوادگی از دروغ و بی‌صداقتی پرهیز کنیم.

وی یادآور شد: تواضع و فروتنی از دیگر ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص) بود؛ ایشان با مردم ساده زندگی می‌کردند، با بردگان غذا می‌خوردند، اهل تجملات نبودند و حتی به کودکان سلام می‌کردند و در سلام کردن پیش‌قدم می‌شدند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان با تأکید بر اینکه الگو قرار دادن پیامبر(ص) باید در رفتار عملی انسان نمایان شود، گفت: اگر خود را پیرو پیامبر اسلام(ص) می‌دانیم، باید اخلاق و رفتار ایشان را در زندگی خود پیاده کنیم و اگر در این مسیر ضعف داریم، باید با تمرین و تلاش آن را اصلاح کنیم.

طاهری در ادامه با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر دشمن، اظهار کرد: در تحلیل مسائل سیاسی نیز باید سیره پیامبر اسلام(ص) را مورد توجه قرار دهیم و میان موضوعات مختلف بدون توجه به شرایط و جزئیات، مقایسه نادرست انجام ندهیم.

وی افزود: پیامبر اسلام(ص) در برابر مؤمنان مهربان و دلسوز بودند، اما در برابر دشمنان و کسانی که پیمان‌شکنی می‌کردند، با اقتدار برخورد می‌کردند و اجازه نمی‌دادند دشمن از تعهدات خود سوءاستفاده کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان خاطرنشان کرد: امروز نیز باید ضمن حرکت در مسیر اقتدار، نسبت به رفتار و تعهدات دشمنان هوشیار باشیم و بدانیم که عزت و سربلندی ملت ایران در گرو ایستادگی و پایبندی به اصول است.

طاهری با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف نیز بیان کرد: مسئله حجاب تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه حجاب نمادی از عفت، حیا و عصمت در جامعه است و دشمن تلاش می‌کند این ارزش‌های اخلاقی را تضعیف کند.

وی تصریح کرد: حفظ حیا و عفاف یک مسئولیت عمومی است و هم مردم و هم مسئولان در قبال حفظ ارزش‌های جامعه وظیفه دارند و باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان ادامه داد: همان‌گونه که شهید آیت‌الله بهشتی تأکید داشت، «بهشت را به بها می‌دهند، نه به بهانه»؛ بنابراین رسیدن به کمال و سعادت نیازمند تلاش، مجاهدت و عمل به وظایف الهی است.

طاهری اضافه کرد: جامعه اسلامی برای تحقق آرمان‌های خود به انسان‌هایی نیاز دارد که اهل جهاد، شجاعت و عمل به وظیفه باشند و مؤمنان باید خود را برای مسئولیت‌های بزرگ و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) آماده کنند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با بازگشت به سیره پیامبر اکرم(ص)، تقویت ایمان، علم، اخلاق، صداقت، تواضع و مسئولیت‌پذیری بتوانیم در مسیر رضایت خداوند متعال و زمینه‌سازی ظهور امام زمان(عج) گام برداریم.