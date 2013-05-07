قرار نیست بعد از "مهرآباد" باز هم نقش طنز بازی کنم

بهروز شعیبی بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون که به تازگی پخش سریال "مهرآباد" با بازی او از شبکه تهران آغاز شده است، درباره این سریال به خبرنگار مهر گفت: تمام عوامل این کار را خیلی دوست داریم و امیدوارم بازتاب آن در میان مردم نیز به همین خوبی باشد چون به نظر من "مهرآباد" کار متفاوتی است که هم متن خوبی از امید سهرابی دارد و هم بازیگران خوبی در آن حضور دارند.
وی افزود: همه بازیگران سریال تا به حال تجربهای مشابه فضای کمدی این سریال را نداشتهاند و برخی اصلا در چنین فضایی کار نکردهاند.
شعیبی یادآور شد: یکی از ویژگیهای این اثر حضور بازیگران خوبی چون مهران احمدی است که همه بازیاش را در سینما و تلویزیون دیدهاند یا علی سرابی که از تئاتریهای درجه یک است. من و شقایق دهقان هم یکی از زوجهای سریال هستیم. دهقان بازی متفاوت و خوبی انجام داده است.
بهترین کارگردان معرفی شده در جشنواره جام جم در عرصه تلهفیلم اظهار امیدواری کرد "مهرآباد" به خوبی دیده شود، چون سرمایهگذاری فکری خوبی در آن انجام شده و تمام اتفاقاتش بر اساس فکر جلو رفتهاند.
سازنده فیلم سینمایی "دهلیز" ادامه داد: من تا به حال در این فضا کار نکرده بودم. هومن سیدی هم چنین تجربهای نداشت و مهران و علی نیز تجربه مشابهی نداشتند. همچنین لیندا کیانی و بازیگران بسیار دیگری که در "مهرآباد" هستند نیز همگی نقشهای جدی بازی کردهاند و کار کمدی این شکلی نداشتهاند.
شعیبی درباره سیدفرید سجادی حسینی که پیش از این تجربه ساخت یک سریال تاریخی با نام "بانو" را داشته است، تصریح کرد: "مهرآباد" این ویژگی را دارد که کارگردانش دارای سابقه طولانی در برنامهریزی، دستیاری کارگردان و تولید است و نمیتوان به عنوان یک تازه کار به او نگاه کرد. ویژگی دیگر سریال نیز تهیهکنندگی علی تقیپور است که زحمت زیادی برای کار کشیده است.
بازیگر فیلم سینمایی "طلا و مس" در این باره که آیا پس از "مهرآباد" بازی در سریالهای طنز را ادامه میدهد یا خیر؟ تصریح کرد: احتمالا پیشنهاد نقشهای طنز مشابه این سریال به من داده میشود اما قبول نخواهم کرد. مگر بعد از "طلا و مس" نقش مشابه آن را قبول کردم؟ برای من مهم است که نقشها شبیه به هم نباشند.
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