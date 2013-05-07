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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۳۹

تحلیل روزنامه الحیات درباره سفر صالحی به اردن

تحلیل روزنامه الحیات درباره سفر صالحی به اردن

روزنامه الحیات به دلایل سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اردن در شرایط فعلی منطقه پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات چاپ لندن امروز نوشت: "علی اکبر صالحی" وزیرخارجه ایران در صدر یک هیئت بلندپایه شب گذشته وارد امان پایتخت اردن شد.

الحیات در ادامه تاکید می کند: وی در این سفر حامل پیامهای ایران به مقامات ارشد اردن است که طی آن از این کشور خواسته شده همچنان به موضع بی طرفانه خود درباره وقایع سوریه پایبند بمانند، از ورود عناصر مسلح به خاک سوریه جلوگیری کنند و در راستای حل سیاسی بحران در این کشور عمل کنند.

این روزنامه در ادامه به حوادث اخیر در منطقه شیعه نشین شهر المزار در جنوب اردن اشاره کرده که طی آن برخی معترضین به ساختمانی که برای احداث حسینیه در نظر گرفته شده بود، حمله کرده و آن را آتش زده بودند.

کد مطلب 2049057

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