محسن یوسفی با در گفتگو با مهر در وضعیت تیم نفت تهران توضیح داد: امسال شرایط خوبی داریم و اگر در هفته پایانی لیگ برتر بتوانیم فولاد خوزستان را شکست دهیم به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا می‌کنیم که یک افتخار بزرگ برای این باشگاه خواهد بود. خوشبختانه تیم در آرامش کار می‌کند و مسئولان هم به موقع حقوق بازیکنان را پرداخت کرده‌اند تا با مشکلی مواجه نشویم. هر چند من تا پایان همین فصل با نفت تهران قرارداد دارم ولی به خاطر آرامشی که در این باشگاه داشتیم دوست دارم فصل آینده هم با پیراهن این تیم به میدان بیایم.

وی به حرفهای فتح الله‌زاده در خصوص بازگرداندن علی کریمی اشاره کرد و گفت: در این که علی کریمی اسطوره فوتبال ایران است شکی نیست ولی آقای فتح الله‌زاده به جای این که خودش را جلوی پرسپولیسی‌ها شیرین کند باید مطالبات بازیکنان استقلال را بپردازد. در خصوص کریمی هم مسئولان پرسپولیس می‌دانند چه کاری انجام بدهند. من چند سال برای استقلال بازی کردم و یک استقلالی هستم. همین حالا هم 300 میلیون تومان از این تیم طلب دارم ولی مثل خیلی‌ها به فیفا شکایت نکردم. من حرمت استقلال را نگه می‌دارم ولی مسئولان استقلال باید به فکر پرداخت بدهی‌های خود باشند.