به گزارش خبرنگار مهر، استقلال در دیدار عصر امروز برابر داماش گیلان با رحمتی، عمران زاده، حمودی، اشجاری، صادقی، بائو، محمدرضایی، نکونام، اکبرپور، برهانی و فرهاد مجیدی به میدان خواهد رفت و مردانی چون جباری، ساموئل، خسرو حیدری و ... برای حضور تاثیرگذارتر در لیگ قهرمانان آسیا روی نیمکت خواهند نشست و استراحت خواهند کرد. این بازی از ساعت 18 آغاز می شود.
برای دیدار پایانی لیگ دوازدهم؛
ترکیب تیم فوتبال استقلال اعلام شد/ سرشناسان روی نیمکت
امیر قلعه نویی اسامی یازده بازیکن اصلی اش برای دیدار با داماش گیلان را اعلام کرد که براساس تصمیم او برخی بازیکنان تاثیرگذار روی نیمکت نشسته اند.
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