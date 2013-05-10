ترکیب تیم فوتبال استقلال اعلام شد/ سرشناسان روی نیمکت

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال در دیدار عصر امروز برابر داماش گیلان با رحمتی، عمران زاده، حمودی، اشجاری، صادقی، بائو، محمدرضایی، نکونام، اکبرپور، برهانی و فرهاد مجیدی به میدان خواهد رفت و مردانی چون جباری، ساموئل، خسرو حیدری و ... برای حضور تاثیرگذارتر در لیگ قهرمانان آسیا روی نیمکت خواهند نشست و استراحت خواهند کرد. این بازی از ساعت 18 آغاز می شود.