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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۳۱

برای دیدار پایانی لیگ دوازدهم؛

ترکیب تیم فوتبال استقلال اعلام شد/ سرشناسان روی نیمکت

ترکیب تیم فوتبال استقلال اعلام شد/ سرشناسان روی نیمکت

امیر قلعه نویی اسامی یازده بازیکن اصلی اش برای دیدار با داماش گیلان را اعلام کرد که براساس تصمیم او برخی بازیکنان تاثیرگذار روی نیمکت نشسته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال در دیدار عصر امروز برابر داماش گیلان با رحمتی، عمران زاده، حمودی، اشجاری، صادقی، بائو، محمدرضایی، نکونام، اکبرپور، برهانی و فرهاد مجیدی به میدان خواهد رفت و مردانی چون جباری، ساموئل، خسرو حیدری و ... برای حضور تاثیرگذارتر در لیگ قهرمانان آسیا روی نیمکت خواهند نشست و استراحت خواهند کرد. این بازی از ساعت 18 آغاز می شود.

کد مطلب 2051589

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