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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۵۷

حاشیه دیدار استقلال - داماش/

دلجویی هواداران استقلال از قلعه‌نویی و آرزوی موفقیت برای پرسپولیس در آینده!

دلجویی هواداران استقلال از قلعه‌نویی و آرزوی موفقیت برای پرسپولیس در آینده!

هواداران تیم فوتبال استقلال ضمن سر دادن شعارهایی از امیر قلعه نویی به خاطر اتفاقاتی که در دیدار اینتیم برابر الهلال افتاده بود دلجویی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم  استقلال تهران و داماش گیلان در هفته پایان لیگ دوازدهم از ساعت 18 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را می خوانید:

* تا ساعت 16 حدود 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و با توجه به اینکه ضلع غربی ورزشگاه از سایه بیشتری برخوردار بود قریب به اتفاق هواداران سرپا ایستادن را به نشستن در گرما ترجیح دادند.

* در مسیرهای منتهی به ورودی ورزشگاه آزادی ترافیک بسیار سنگینی حاکم بود و تردد به کندی صورت می گرفت.

* درب اصلی ورزشگاه آزادی به روی تمامی خودروهای هواداران باز شده  و با توجه به اینکه پارکینگ ها دیگر گنجایش و ظرفیت وسایل نقلیه را نداشت از درب اصلی ماشین ها وارد ورزشگاه می شدند.

* هواداران استقلال با توجه به حذف پرسپولیس در جام حذفی برای آنها کری می خواندند و برای آنها آرزو می کردند که در سال های آینده موفق باشند.

* ورزشگاه آزادی یک پارچه امیرقلعه نویی را تشویق می کردند و از او می خواستند هر اتفاقی که در دیدار مقابل الهلال افتاده فراموش کند و سال آینده نیز همچنان به عنوان سرمربی در  استقلال بماند.

* بازار سیاه بلیت فروشی بیرون از ورزشگاه برقرار بود و بلیت های به چند برابر قیمت در اختیار علاقمندان قرار می گرفت.

* حامد حدادی بسکتبالیست تیم ملی ایران از جمله تماشاگران ویژه این دیدار خواهد بود.

کد مطلب 2051553

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