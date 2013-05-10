به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و داماش گیلان در هفته پایان لیگ دوازدهم از ساعت 18 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را می خوانید:

* تا ساعت 16 حدود 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و با توجه به اینکه ضلع غربی ورزشگاه از سایه بیشتری برخوردار بود قریب به اتفاق هواداران سرپا ایستادن را به نشستن در گرما ترجیح دادند.

* در مسیرهای منتهی به ورودی ورزشگاه آزادی ترافیک بسیار سنگینی حاکم بود و تردد به کندی صورت می گرفت.

* درب اصلی ورزشگاه آزادی به روی تمامی خودروهای هواداران باز شده و با توجه به اینکه پارکینگ ها دیگر گنجایش و ظرفیت وسایل نقلیه را نداشت از درب اصلی ماشین ها وارد ورزشگاه می شدند.

* هواداران استقلال با توجه به حذف پرسپولیس در جام حذفی برای آنها کری می خواندند و برای آنها آرزو می کردند که در سال های آینده موفق باشند.

* ورزشگاه آزادی یک پارچه امیرقلعه نویی را تشویق می کردند و از او می خواستند هر اتفاقی که در دیدار مقابل الهلال افتاده فراموش کند و سال آینده نیز همچنان به عنوان سرمربی در استقلال بماند.

* بازار سیاه بلیت فروشی بیرون از ورزشگاه برقرار بود و بلیت های به چند برابر قیمت در اختیار علاقمندان قرار می گرفت.

* حامد حدادی بسکتبالیست تیم ملی ایران از جمله تماشاگران ویژه این دیدار خواهد بود.