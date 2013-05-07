علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره برنامه جدید زمان بندی عرضه و توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در کلانشهرهای اصلی کشور، گفت: از خرداد ماه سالجاری عرضه سراسری بنزین یورو 4 و 5 اروپایی در سه کلانشهر تهران، کرج و اراک آغاز خواهد شد.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه اولویت عرضه بنزین اروپایی در کلانشهرها به راه اندازی طرح های جدید پالایشگاهی بستگی دارد، تصریح کرد: سال گذشته دو طرح عظیم توسعه، بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه های تهران و شازند راه اندازی شد.



معاون وزیر نفت با اعلام اینکه بر این اساس، شرایط برای عرضه بنزین اروپایی در تهران، کرج و اراک فراهم شده است، تصریح کرد: تا مرداد ماه سالجاری هم امکان عرضه این بنزین با کیفیت و مرغوب در شهرهای اصفهان و تبریز فراهم خواهد شد.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه تا چند هفته آینده امکان بهره برداری کامل از طرح بنزین سازی پالایشگاه اصفهان، لاوان و تبریز فراهم خواهد شد، بیان کرد: بر این اساس در فصل تابستان دستکم در پنج کلانشهر اصلی کشور بنزین اروپایی توزیع خواهد شد.



این مقام مسئول همچنین درباره قیمت‌گذاری بنزین یورو 4 و 5 هم توضیح داد: قیمت بنزین به صورت تکلیفی توسط دولت تعیین و به شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ابلاغ می شود.



ضیغمی با یاداوری اینکه با احتساب شرایط موجود فعلا تغییری در قیمت بنزین یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا داده نشده است، اظهارداشت: با توجه به اینکه این بنزین جایگزین بنزین معمولی با اکتان 87 شده، از این رو مردم می‌توانند با قیمت 400 تومانی بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا را در جایگاه‌ها خریداری کنند.



به گفته وی، تا پایان سالجاری و با بهره برداری از تمامی طرح‌های جدید پالایشگاهی امکان عرضه بنزین یورو 4 و 5 در تمامی کلانشهرهای باقیمانده کشور همچون شیراز، بندرعباس، مشهد مقدس فراهم خواهد شد.



ضیغمی همچنین در خصوص آخرین وضعیت توزیع گازوئیل با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا هم توضیح داد: هم اکنون در تمامی جایگاه های تهران گازويیل یورو 5 توزیع می شود.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، افزود: یک محموله گازوئیل کم گوگرد اروپایی هم به مشهد ارسال شده و با افزایش تولید این فرآورده به زودی در کرج و مشهد هم برنامه دائمی عرضه گازوئیل یورو 5 اجرایی خواهد شد.